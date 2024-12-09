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Страны ОДКБ разделяют традиционные ценности, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
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17:30 09.12.2024 (обновлено: 17:37 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988221126.html
Страны ОДКБ разделяют традиционные ценности, заявил Путин
Страны ОДКБ разделяют традиционные ценности, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
Страны ОДКБ разделяют традиционные ценности, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил о схожести традиционных ценностей у стран ОДКБ, несмотря на различия в том, какая религия главенствует в государствах. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:30
2024-12-09T17:37
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о схожести традиционных ценностей у стран ОДКБ, несмотря на различия в том, какая религия главенствует в государствах."Вне зависимости от того, какая религия является главенствующей в той или иной стране, традиционные ценности у нас, в целом, одинаковые. Мы это осознаем, мы это знаем, в том числе со времен еще Советского союза, когда все наши страны жили в составе единого государства", - сказал Путин на встрече с парламентариями ОДКБ.
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одкб, владимир путин, в мире, россия, общество
ОДКБ, Владимир Путин, В мире, Россия, Общество
Страны ОДКБ разделяют традиционные ценности, заявил Путин

Путин заявил, что в ОДКБ разделяют одинаковые ценности независимо от религии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о схожести традиционных ценностей у стран ОДКБ, несмотря на различия в том, какая религия главенствует в государствах.
"Вне зависимости от того, какая религия является главенствующей в той или иной стране, традиционные ценности у нас, в целом, одинаковые. Мы это осознаем, мы это знаем, в том числе со времен еще Советского союза, когда все наши страны жили в составе единого государства", - сказал Путин на встрече с парламентариями ОДКБ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
ОДКБ выступает за формирование многополярного мироустройства, заявил Путин
Вчера, 17:32
 
ОДКБВладимир ПутинВ миреРоссияОбщество
 
 
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