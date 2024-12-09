https://ria.ru/20241209/putin-1988221126.html

Страны ОДКБ разделяют традиционные ценности, заявил Путин

Страны ОДКБ разделяют традиционные ценности, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024

Страны ОДКБ разделяют традиционные ценности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил о схожести традиционных ценностей у стран ОДКБ, несмотря на различия в том, какая религия главенствует в государствах. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:30

2024-12-09T17:30

2024-12-09T17:37

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о схожести традиционных ценностей у стран ОДКБ, несмотря на различия в том, какая религия главенствует в государствах."Вне зависимости от того, какая религия является главенствующей в той или иной стране, традиционные ценности у нас, в целом, одинаковые. Мы это осознаем, мы это знаем, в том числе со времен еще Советского союза, когда все наши страны жили в составе единого государства", - сказал Путин на встрече с парламентариями ОДКБ.

https://ria.ru/20241209/putin-1988222007.html

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