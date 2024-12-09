https://ria.ru/20241209/putin-1988220994.html

Путин призвал развивать военное взаимодействие стран ОДКБ

Путин призвал развивать военное взаимодействие стран ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024

Путин призвал развивать военное взаимодействие стран ОДКБ

Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно развивать многостороннее взаимодействие предприятий и целых отраслей производства,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:27

2024-12-09T17:27

2024-12-09T17:45

одкб

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988220525_0:284:3134:2047_1920x0_80_0_0_1ab550335aa06ef10c4dc08f62b72f5a.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно развивать многостороннее взаимодействие предприятий и целых отраслей производства, связанных с оборонной сферой, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо вместе работать над вопросами стандартизации вооружений и военной техники, развитием многостороннего взаимодействия конкретных предприятий, целых отраслей производства, так или иначе связанных с оборонной сферой", - сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.

https://ria.ru/20241209/putin-1988222007.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одкб, россия, владимир путин