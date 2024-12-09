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Путин призвал развивать военное взаимодействие стран ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024
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17:27 09.12.2024 (обновлено: 17:45 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988220994.html
Путин призвал развивать военное взаимодействие стран ОДКБ
Путин призвал развивать военное взаимодействие стран ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024
Путин призвал развивать военное взаимодействие стран ОДКБ
Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно развивать многостороннее взаимодействие предприятий и целых отраслей производства,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:27
2024-12-09T17:45
одкб
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно развивать многостороннее взаимодействие предприятий и целых отраслей производства, связанных с оборонной сферой, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо вместе работать над вопросами стандартизации вооружений и военной техники, развитием многостороннего взаимодействия конкретных предприятий, целых отраслей производства, так или иначе связанных с оборонной сферой", - сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
https://ria.ru/20241209/putin-1988222007.html
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одкб, россия, владимир путин
ОДКБ, Россия, Владимир Путин
Путин призвал развивать военное взаимодействие стран ОДКБ

Путин заявил о необходимости развивать взаимодействие стран ОДКБ в военной сфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно развивать многостороннее взаимодействие предприятий и целых отраслей производства, связанных с оборонной сферой, заявил президент России Владимир Путин.
"Необходимо вместе работать над вопросами стандартизации вооружений и военной техники, развитием многостороннего взаимодействия конкретных предприятий, целых отраслей производства, так или иначе связанных с оборонной сферой", - сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
ОДКБ выступает за формирование многополярного мироустройства, заявил Путин
Вчера, 17:32
 
ОДКБРоссияВладимир Путин
 
 
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