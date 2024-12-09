https://ria.ru/20241209/putin-1988220411.html

Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве на параде 9 мая, заявил Путин

Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве на параде 9 мая, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024

Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве на параде 9 мая, заявил Путин

Россия ждёт лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая в 2025 году и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде, сообщил президент России... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:26

2024-12-09T17:26

2024-12-09T17:26

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день победы. подготовка к празднику

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия ждёт лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая в 2025 году и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы ждем лидеров государств - членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади", - сказал Путин на встрече с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.

https://ria.ru/20241209/putin-1988218490.html

россия

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