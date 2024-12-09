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Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве на параде 9 мая, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
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17:26 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/putin-1988220411.html
Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве на параде 9 мая, заявил Путин
Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве на параде 9 мая, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве на параде 9 мая, заявил Путин
Россия ждёт лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая в 2025 году и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде, сообщил президент России... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:26
2024-12-09T17:26
россия
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия ждёт лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая в 2025 году и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы ждем лидеров государств - членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади", - сказал Путин на встрече с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.
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россия, москва, владимир путин, одкб, в мире, день победы, день победы. подготовка к празднику
Россия, Москва, Владимир Путин, ОДКБ, В мире, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику
Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве на параде 9 мая, заявил Путин

Путин заявил, что Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая 2025 года

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия ждёт лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая в 2025 году и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы ждем лидеров государств - членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади", - сказал Путин на встрече с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин рассказал о защите странами ОДКБ памяти о Великой Отечественной войне
Вчера, 17:18
 
РоссияМоскваВладимир ПутинОДКБВ миреДень ПобедыДень Победы. Подготовка к празднику
 
 
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