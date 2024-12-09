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Путин рассказал, как ОДКБ должна обеспечивать информационную безопасность - РИА Новости, 09.12.2024
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17:24 09.12.2024 (обновлено: 17:55 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988219627.html
Путин рассказал, как ОДКБ должна обеспечивать информационную безопасность
Путин рассказал, как ОДКБ должна обеспечивать информационную безопасность - РИА Новости, 09.12.2024
Путин рассказал, как ОДКБ должна обеспечивать информационную безопасность
Страны ОДКБ должны обеспечивать информационную безопасность, но при этом не стоять на пути прогресса в части различных технологий, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:24
2024-12-09T17:55
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ должны обеспечивать информационную безопасность, но при этом не стоять на пути прогресса в части различных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин."Парламентская ассамблея занимается тематикой информационной безопасности. Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, в каком мире мы живём, насколько это важно, и мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы обеспечивать безопасность, а с другой стороны не стоять, что называется, на пути прогресса и своими действиями не мешать развивать те сферы деятельности, которые, безусловно, способствовали бы и нашему собственному развитию", - сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.Президент отметил, что это непростая задача, и в этой связи особого внимания требует создание и правовое регулирование вопросов, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой, использованием больших данных.
https://ria.ru/20241209/putin-1988226428.html
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владимир путин, россия, одкб, в мире
Владимир Путин, Россия, ОДКБ, В мире
Путин рассказал, как ОДКБ должна обеспечивать информационную безопасность

Путин: ОДКБ должна обеспечивать безопасность, но не стоять на пути прогресса

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ должны обеспечивать информационную безопасность, но при этом не стоять на пути прогресса в части различных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Парламентская ассамблея занимается тематикой информационной безопасности. Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, в каком мире мы живём, насколько это важно, и мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы обеспечивать безопасность, а с другой стороны не стоять, что называется, на пути прогресса и своими действиями не мешать развивать те сферы деятельности, которые, безусловно, способствовали бы и нашему собственному развитию", - сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Президент отметил, что это непростая задача, и в этой связи особого внимания требует создание и правовое регулирование вопросов, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой, использованием больших данных.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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