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Путин рассказал, как ОДКБ должна обеспечивать информационную безопасность
Путин рассказал, как ОДКБ должна обеспечивать информационную безопасность - РИА Новости, 09.12.2024
Путин рассказал, как ОДКБ должна обеспечивать информационную безопасность
Страны ОДКБ должны обеспечивать информационную безопасность, но при этом не стоять на пути прогресса в части различных технологий, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:24
2024-12-09T17:24
2024-12-09T17:55
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ должны обеспечивать информационную безопасность, но при этом не стоять на пути прогресса в части различных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин."Парламентская ассамблея занимается тематикой информационной безопасности. Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, в каком мире мы живём, насколько это важно, и мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы обеспечивать безопасность, а с другой стороны не стоять, что называется, на пути прогресса и своими действиями не мешать развивать те сферы деятельности, которые, безусловно, способствовали бы и нашему собственному развитию", - сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.Президент отметил, что это непростая задача, и в этой связи особого внимания требует создание и правовое регулирование вопросов, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой, использованием больших данных.
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владимир путин, россия, одкб, в мире
Владимир Путин, Россия, ОДКБ, В мире
Путин рассказал, как ОДКБ должна обеспечивать информационную безопасность
Путин: ОДКБ должна обеспечивать безопасность, но не стоять на пути прогресса