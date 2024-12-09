https://ria.ru/20241209/putin-1988218720.html

Путин рассказал о военно-биологической угрозе

Путин рассказал о военно-биологической угрозе - РИА Новости, 09.12.2024

Путин рассказал о военно-биологической угрозе

Некоторые страны развивают военно-биологическую деятельность, нужно понимать, что там происходит, как противодействовать угрозам, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:20

2024-12-09T17:20

2024-12-09T17:42

владимир путин

одкб

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Некоторые страны развивают военно-биологическую деятельность, нужно понимать, что там происходит, как противодействовать угрозам, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ. На встрече президент назвал важным направлением совместной работы недопущение военно-биологической активности."Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территории иностранных государств, в том числе наших государств. Мы без всякого сомнения должны понимать, что происходит в этих лабораториях, есть ли там угрозы, если есть, то какие они и как противодействовать этим угрозам", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241209/putin-1988222007.html

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владимир путин, одкб, россия