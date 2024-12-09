https://ria.ru/20241209/putin-1988218720.html
Путин рассказал о военно-биологической угрозе
Путин рассказал о военно-биологической угрозе - РИА Новости, 09.12.2024
Путин рассказал о военно-биологической угрозе
Некоторые страны развивают военно-биологическую деятельность, нужно понимать, что там происходит, как противодействовать угрозам, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:20
2024-12-09T17:20
2024-12-09T17:42
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Некоторые страны развивают военно-биологическую деятельность, нужно понимать, что там происходит, как противодействовать угрозам, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ. На встрече президент назвал важным направлением совместной работы недопущение военно-биологической активности."Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территории иностранных государств, в том числе наших государств. Мы без всякого сомнения должны понимать, что происходит в этих лабораториях, есть ли там угрозы, если есть, то какие они и как противодействовать этим угрозам", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241209/putin-1988222007.html
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владимир путин, одкб, россия
Владимир Путин, ОДКБ, Россия
Путин рассказал о военно-биологической угрозе
Путин заявил о необходимости противодействовать военно-биологической угрозе