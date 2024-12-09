https://ria.ru/20241209/putin-1988218210.html

Взаимодействие стран ОДКБ выстраивается в духе взаимовыручки, заявил Путин

Взаимодействие стран ОДКБ выстраивается в духе взаимовыручки, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024

Взаимодействие стран ОДКБ выстраивается в духе взаимовыручки, заявил Путин

Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:17

2024-12-09T17:17

2024-12-09T17:24

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ."Я бы хотел также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241209/odkb-1988217995.html

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