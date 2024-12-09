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Взаимодействие стран ОДКБ выстраивается в духе взаимовыручки, заявил Путин
Взаимодействие стран ОДКБ выстраивается в духе взаимовыручки, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
Взаимодействие стран ОДКБ выстраивается в духе взаимовыручки, заявил Путин
Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:17
2024-12-09T17:17
2024-12-09T17:24
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ."Я бы хотел также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки", - сказал Путин.
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одкб, владимир путин, россия, в мире
ОДКБ, Владимир Путин, Россия, В мире
Взаимодействие стран ОДКБ выстраивается в духе взаимовыручки, заявил Путин
Путин заявил, что страны ОДКБ сотрудничают в духе взаимной выручки