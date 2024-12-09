https://ria.ru/20241209/putin-1988217342.html

Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ

Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024

Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ

Памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех странах ОДКБ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:14

2024-12-09T17:14

2024-12-09T17:21

одкб

владимир путин

день победы. подготовка к празднику

день победы

в мире

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех странах ОДКБ, сообщил президент России Владимир Путин."В следующем году, как известно, мы будем праздновать знаменательную дату - 80-летие Победы нашего народа в этой битве. Во всех странах ОДКБ пройдут памятно-мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия", - сказал Путин на встрече с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.

https://ria.ru/20241209/putin-1988218490.html

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