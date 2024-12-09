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Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024
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17:14 09.12.2024 (обновлено: 17:21 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988217342.html
Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ
Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024
Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ
Памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех странах ОДКБ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:14
2024-12-09T17:21
одкб
владимир путин
день победы. подготовка к празднику
день победы
в мире
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех странах ОДКБ, сообщил президент России Владимир Путин."В следующем году, как известно, мы будем праздновать знаменательную дату - 80-летие Победы нашего народа в этой битве. Во всех странах ОДКБ пройдут памятно-мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия", - сказал Путин на встрече с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.
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одкб, владимир путин, день победы. подготовка к празднику, день победы, в мире, россия
ОДКБ, Владимир Путин, День Победы. Подготовка к празднику, День Победы, В мире, Россия
Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ

Путин заявил, что мероприятия к 80-летию Победы пройдут во всех странах ОДКБ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех странах ОДКБ, сообщил президент России Владимир Путин.
"В следующем году, как известно, мы будем праздновать знаменательную дату - 80-летие Победы нашего народа в этой битве. Во всех странах ОДКБ пройдут памятно-мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия", - сказал Путин на встрече с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин рассказал о защите странами ОДКБ памяти о Великой Отечественной войне
Вчера, 17:18
 
ОДКБВладимир ПутинДень Победы. Подготовка к праздникуДень ПобедыВ миреРоссия
 
 
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