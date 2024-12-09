https://ria.ru/20241209/putin-1988217342.html
Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ
Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024
Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ
Памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех странах ОДКБ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:14
2024-12-09T17:14
2024-12-09T17:21
одкб
владимир путин
день победы. подготовка к празднику
день победы
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех странах ОДКБ, сообщил президент России Владимир Путин."В следующем году, как известно, мы будем праздновать знаменательную дату - 80-летие Победы нашего народа в этой битве. Во всех странах ОДКБ пройдут памятно-мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия", - сказал Путин на встрече с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.
https://ria.ru/20241209/putin-1988218490.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, владимир путин, день победы. подготовка к празднику, день победы, в мире, россия
ОДКБ, Владимир Путин, День Победы. Подготовка к празднику, День Победы, В мире, Россия
Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ
Путин заявил, что мероприятия к 80-летию Победы пройдут во всех странах ОДКБ