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Герой России рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальной встрече - РИА Новости, 09.12.2024
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15:32 09.12.2024 (обновлено: 16:49 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988191674.html
Герой России рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальной встрече
Герой России рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальной встрече - РИА Новости, 09.12.2024
Герой России рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальной встрече
Герой России, участник спецоперации Дмитрий Саблин (депутат Госдумы) рассказал, что во время неформального общения с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:32
2024-12-09T16:49
россия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Герой России, участник спецоперации Дмитрий Саблин (депутат Госдумы) рассказал, что во время неформального общения с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле обсудил вопросы развития беспилотной авиации, по его словам, глава государства ответил, что Минобороны РФ готовит свои предложения в данной сфере. Путин в понедельник на церемонии в Кремле вручил Героям России медали "Золотая Звезда". Среди награжденных был депутат Госдумы, участник военной спецоперации Саблин. После церемонии президент пообщался с участниками в неформальной обстановке. "Я, естественно, обсуждал вопрос развития беспилотной авиации. Владимир Владимирович сказал, что министерство обороны готовит предложения. Понимание есть, что это будущее направление, очень важное в развитии", - сказал Саблин.
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россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Герой России рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальной встрече

Герой России Саблин обсудил с Путиным развитие беспилотной авиации

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и Герои России на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
Президент России Владимир Путин и Герои России на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и Герои России на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Герой России, участник спецоперации Дмитрий Саблин (депутат Госдумы) рассказал, что во время неформального общения с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле обсудил вопросы развития беспилотной авиации, по его словам, глава государства ответил, что Минобороны РФ готовит свои предложения в данной сфере.
Путин в понедельник на церемонии в Кремле вручил Героям России медали "Золотая Звезда". Среди награжденных был депутат Госдумы, участник военной спецоперации Саблин. После церемонии президент пообщался с участниками в неформальной обстановке.
"Я, естественно, обсуждал вопрос развития беспилотной авиации. Владимир Владимирович сказал, что министерство обороны готовит предложения. Понимание есть, что это будущее направление, очень важное в развитии", - сказал Саблин.
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