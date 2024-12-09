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Герой России рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальной встрече
Герой России рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальной встрече - РИА Новости, 09.12.2024
Герой России рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальной встрече
Герой России, участник спецоперации Дмитрий Саблин (депутат Госдумы) рассказал, что во время неформального общения с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:32
2024-12-09T15:32
2024-12-09T16:49
россия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Герой России, участник спецоперации Дмитрий Саблин (депутат Госдумы) рассказал, что во время неформального общения с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле обсудил вопросы развития беспилотной авиации, по его словам, глава государства ответил, что Минобороны РФ готовит свои предложения в данной сфере. Путин в понедельник на церемонии в Кремле вручил Героям России медали "Золотая Звезда". Среди награжденных был депутат Госдумы, участник военной спецоперации Саблин. После церемонии президент пообщался с участниками в неформальной обстановке. "Я, естественно, обсуждал вопрос развития беспилотной авиации. Владимир Владимирович сказал, что министерство обороны готовит предложения. Понимание есть, что это будущее направление, очень важное в развитии", - сказал Саблин.
https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986292307.html
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россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Герой России рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальной встрече
Герой России Саблин обсудил с Путиным развитие беспилотной авиации
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Герой России, участник спецоперации Дмитрий Саблин (депутат Госдумы) рассказал, что во время неформального общения с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле обсудил вопросы развития беспилотной авиации, по его словам, глава государства ответил, что Минобороны РФ готовит свои предложения в данной сфере.
Путин
в понедельник на церемонии в Кремле вручил Героям России
медали "Золотая Звезда". Среди награжденных был депутат Госдумы
, участник военной спецоперации Саблин
. После церемонии президент пообщался с участниками в неформальной обстановке.
"Я, естественно, обсуждал вопрос развития беспилотной авиации. Владимир Владимирович сказал, что министерство обороны готовит предложения. Понимание есть, что это будущее направление, очень важное в развитии", - сказал Саблин.