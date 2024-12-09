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Путин отметил нерушимость традиций воинской доблести в России - РИА Новости, 09.12.2024
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13:49 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/putin-1988157832.html
Путин отметил нерушимость традиций воинской доблести в России
Путин отметил нерушимость традиций воинской доблести в России - РИА Новости, 09.12.2024
Путин отметил нерушимость традиций воинской доблести в России
Традиции воинской доблести нерушимы в России, особенно остро это чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского Дворца, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:49
2024-12-09T13:49
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Традиции воинской доблести нерушимы в России, особенно остро это чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского Дворца, заявил президент РФ Владимир Путин. Церемония награждения президентом России Героев России медалями "Золотая Звезда" проходит в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. "Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость, отстаивал наше право самостоятельно определять свою жизнь. Здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуется нерушимость многовековых традиций воинской доблести. Имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации навечно вписаны в летопись побед и свершений нашей страны", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241209/putin-1988155709.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил нерушимость традиций воинской доблести в России

Путин заявил, что традиции воинской доблести в России нерушимы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Традиции воинской доблести нерушимы в России, особенно остро это чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского Дворца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Церемония награждения президентом России Героев России медалями "Золотая Звезда" проходит в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
"Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость, отстаивал наше право самостоятельно определять свою жизнь. Здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуется нерушимость многовековых традиций воинской доблести. Имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации навечно вписаны в летопись побед и свершений нашей страны", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Вчера, 13:42
 
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