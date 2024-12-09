https://ria.ru/20241209/putin-1988157832.html

Путин отметил нерушимость традиций воинской доблести в России

Путин отметил нерушимость традиций воинской доблести в России - РИА Новости, 09.12.2024

Путин отметил нерушимость традиций воинской доблести в России

Традиции воинской доблести нерушимы в России, особенно остро это чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского Дворца, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:49

2024-12-09T13:49

2024-12-09T13:49

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Традиции воинской доблести нерушимы в России, особенно остро это чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского Дворца, заявил президент РФ Владимир Путин. Церемония награждения президентом России Героев России медалями "Золотая Звезда" проходит в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. "Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость, отстаивал наше право самостоятельно определять свою жизнь. Здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуется нерушимость многовековых традиций воинской доблести. Имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации навечно вписаны в летопись побед и свершений нашей страны", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241209/putin-1988155709.html

россия

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общество, россия, владимир путин