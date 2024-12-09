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Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда" - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 09.12.2024 (обновлено: 14:22 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988155709.html
Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда" - РИА Новости, 09.12.2024
Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент РФ Владимир Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда" на торжественной церемонии в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:42
2024-12-09T14:22
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда" на торжественной церемонии в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html
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общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин
Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"

Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда" на церемонии в Кремле

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда" на торжественной церемонии в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
День героев Отечества в России
Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир Путин
 
 
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