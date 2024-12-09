https://ria.ru/20241209/putin-1988155709.html

Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"

Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда" - РИА Новости, 09.12.2024

Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"

Президент РФ Владимир Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда" на торжественной церемонии в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:42

2024-12-09T13:42

2024-12-09T14:22

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда" на торжественной церемонии в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.

https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html

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общество, владимир путин