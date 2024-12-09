https://ria.ru/20241209/putin-1988153910.html

Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин

Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024

Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин

Сплоченность, единство и твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:37

2024-12-09T13:37

2024-12-09T13:46

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сплоченность, единство и твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян, заявил президент России Владимир Путин."Мы вновь убеждаемся, с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше", - сказал Путин в обращении к Героям России.

https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html

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владимир путин, россия, безопасность