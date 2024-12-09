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Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 09.12.2024 (обновлено: 13:46 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988153910.html
Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин
Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин
Сплоченность, единство и твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:37
2024-12-09T13:46
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сплоченность, единство и твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян, заявил президент России Владимир Путин."Мы вновь убеждаемся, с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше", - сказал Путин в обращении к Героям России.
https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин

Путин: единство и воля к победе заложены в национальном характере россиян

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сплоченность, единство и твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы вновь убеждаемся, с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше", - сказал Путин в обращении к Героям России.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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