https://ria.ru/20241209/putin-1988153910.html
Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин
Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин
Сплоченность, единство и твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:37
2024-12-09T13:37
2024-12-09T13:46
владимир путин
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сплоченность, единство и твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян, заявил президент России Владимир Путин."Мы вновь убеждаемся, с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше", - сказал Путин в обращении к Героям России.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Воля к победе заложена в национальном характере россиян, заявил Путин
Путин: единство и воля к победе заложены в национальном характере россиян