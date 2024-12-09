https://ria.ru/20241209/putin-1988153549.html
Россия продолжит опираться на героев СВО, заявил Путин
Россия продолжит опираться на героев СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
Россия продолжит опираться на героев СВО, заявил Путин
Россия продолжит опираться на героев СВО, именно они являются элитой страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:36
2024-12-09T13:36
2024-12-09T13:46
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия продолжит опираться на героев СВО, именно они являются элитой страны, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас уже действует специальная программа подготовки "Время героев". Сейчас среди участников её первого потока больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звания Героя России. Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они - настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны", - сказал он в обращении к Героям России.
https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html
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россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
Россия продолжит опираться на героев СВО, заявил Путин
Путин назвал героев СВО элитой России