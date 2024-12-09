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Россия продолжит опираться на героев СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 09.12.2024 (обновлено: 13:46 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988153549.html
Россия продолжит опираться на героев СВО, заявил Путин
Россия продолжит опираться на героев СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
Россия продолжит опираться на героев СВО, заявил Путин
Россия продолжит опираться на героев СВО, именно они являются элитой страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:36
2024-12-09T13:46
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия продолжит опираться на героев СВО, именно они являются элитой страны, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас уже действует специальная программа подготовки "Время героев". Сейчас среди участников её первого потока больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звания Героя России. Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они - настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны", - сказал он в обращении к Героям России.
https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html
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россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
Россия продолжит опираться на героев СВО, заявил Путин

Путин назвал героев СВО элитой России

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия продолжит опираться на героев СВО, именно они являются элитой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас уже действует специальная программа подготовки "Время героев". Сейчас среди участников её первого потока больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звания Героя России. Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они - настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны", - сказал он в обращении к Героям России.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
День героев Отечества в России
Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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