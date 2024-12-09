https://ria.ru/20241209/putin-1988152991.html

Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством, заявил Путин

Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024

Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством, заявил Путин

Всех Героев России объединяет верность военному и гражданскому долгу перед Отечеством и любовь к Родине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:35

2024-12-09T13:35

2024-12-09T13:46

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Всех Героев России объединяет верность военному и гражданскому долгу перед Отечеством и любовь к Родине, заявил президент РФ Владимир Путин."Всех наших Героев объединяет верность долгу - военному, гражданскому, человеческому долгу перед Отечеством. И высокая, беззаветная любовь к Родине", - сказал Путин в обращении к Героям России.

https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html

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россия, владимир путин, общество