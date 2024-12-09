https://ria.ru/20241209/putin-1988152991.html
Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством, заявил Путин
Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством, заявил Путин
Всех Героев России объединяет верность военному и гражданскому долгу перед Отечеством и любовь к Родине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:35
2024-12-09T13:35
2024-12-09T13:46
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Всех Героев России объединяет верность военному и гражданскому долгу перед Отечеством и любовь к Родине, заявил президент РФ Владимир Путин."Всех наших Героев объединяет верность долгу - военному, гражданскому, человеческому долгу перед Отечеством. И высокая, беззаветная любовь к Родине", - сказал Путин в обращении к Героям России.
https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством, заявил Путин
Путин: героев РФ объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к родине