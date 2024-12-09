https://ria.ru/20241209/putin-1988152365.html
Россия гордится бойцами, которые сражаются в зоне СВО, заявил Путин
Россия гордится бойцами, которые сражаются в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
Россия гордится бойцами, которые сражаются в зоне СВО, заявил Путин
Россия гордится мужеством бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:33
2024-12-09T13:33
2024-12-09T14:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия гордится мужеством бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."Гордимся каждым из них (героев - ред.) - и теми, кто жил задолго до нас, и нашими современниками. Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений, никому - в том, что мы победим", - сказал Путин на церемонии награждения Героев России медалями "Золотая Звезда".Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. Церемония проходит в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.На мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html
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Путин: гордимся мужеством воинов, сражающихся в зоне СВО
Путин: гордимся мужеством воинов, сражающихся в зоне СВО
2024-12-09T13:33
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PT1M09S
РИА Новости
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россия, владимир путин, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество
Россия гордится бойцами, которые сражаются в зоне СВО, заявил Путин
Путин: Россия гордится мужеством бойцов, которые сражаются в зоне СВО