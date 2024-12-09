https://ria.ru/20241209/putin-1988129139.html
Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ
Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024
Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителями парламентов ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:49
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителями парламентов ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Москве проходила парламентская ассамблея государств-членов ОДКБ. Сегодня руководители парламентов стран ОДКБ встретятся с президентом", - сказал Песков журналистам. Кроме того, он отметил, что у президента будет ряд встреч непубличного характера.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, одкб, политика
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ОДКБ, Политика
Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ
Песков: Путин встретится с руководителями парламентов ОДКБ