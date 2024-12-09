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Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024
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12:38 09.12.2024 (обновлено: 12:49 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988129139.html
Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ
Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024
Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителями парламентов ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:49
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
одкб
политика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителями парламентов ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Москве проходила парламентская ассамблея государств-членов ОДКБ. Сегодня руководители парламентов стран ОДКБ встретятся с президентом", - сказал Песков журналистам. Кроме того, он отметил, что у президента будет ряд встреч непубличного характера.
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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, одкб, политика
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ОДКБ, Политика
Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ

Песков: Путин встретится с руководителями парламентов ОДКБ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителями парламентов ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москве проходила парламентская ассамблея государств-членов ОДКБ. Сегодня руководители парламентов стран ОДКБ встретятся с президентом", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, он отметил, что у президента будет ряд встреч непубличного характера.
Москва - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Москву начали прибывать парламентские делегации для участия в ПА ОДКБ
7 декабря, 22:18
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинОДКБПолитика
 
 
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