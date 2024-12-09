https://ria.ru/20241209/putin-1988129139.html

Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ

Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024

Путин проведет встречу с руководителями парламентов ОДКБ

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителями парламентов ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:38

2024-12-09T12:38

2024-12-09T12:49

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

одкб

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителями парламентов ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Москве проходила парламентская ассамблея государств-членов ОДКБ. Сегодня руководители парламентов стран ОДКБ встретятся с президентом", - сказал Песков журналистам. Кроме того, он отметил, что у президента будет ряд встреч непубличного характера.

https://ria.ru/20241207/moskva-1987938289.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, одкб, политика