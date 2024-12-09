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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом - РИА Новости, 09.12.2024

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом

Встречи с президентом Сирии Башаром Асадом нет в официальном графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:38

2024-12-09T12:38

2024-12-09T12:38

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дмитрий песков

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Встречи с президентом Сирии Башаром Асадом нет в официальном графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В официальном графике президента такой встречи нет. По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи Путина и Асада в Москве. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/ssha-1988127111.html

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россия, москва, сирия, башар асад, владимир путин, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире