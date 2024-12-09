https://ria.ru/20241209/putin-1988128970.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом - РИА Новости, 09.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом
Встречи с президентом Сирии Башаром Асадом нет в официальном графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:38
россия
москва
сирия
башар асад
владимир путин
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_726257742f9f1f354b32530a95fde99d.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Встречи с президентом Сирии Башаром Асадом нет в официальном графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В официальном графике президента такой встречи нет. По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи Путина и Асада в Москве. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/ssha-1988127111.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
россия
москва
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_557bca3c08b436501a6688cbf16130e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сирия, башар асад, владимир путин, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом
Песков: в графике Путина нет встречи с Асадом