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Кол-центр прямой линии Путина работает без сбоев - РИА Новости, 09.12.2024
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10:20 09.12.2024 (обновлено: 10:24 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988099822.html
Кол-центр прямой линии Путина работает без сбоев
Кол-центр прямой линии Путина работает без сбоев - РИА Новости, 09.12.2024
Кол-центр прямой линии Путина работает без сбоев
Кол-центр для приема звонков от россиян к программе "Итоги года с Владимиром Путиным" работает без сбоев, сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:20
2024-12-09T10:24
общество
технологии
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Кол-центр для приема звонков от россиян к программе "Итоги года с Владимиром Путиным" работает без сбоев, сообщает телеканал "Россия 1". В этом году прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. "Линия работает без сбоев, так что все звонки обязательно примут, все обращения обработают", - сообщили в эфире телеканала "Россия 1" спустя сутки после начала приема звонков в колл-центре. Операторы работают с 08.00 до 20.00, сменяя друг друга каждые два часа, а ночью все звонки принимает робот-автоответчик.
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общество, технологии, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Кол-центр прямой линии Путина работает без сбоев

Линия приема звонков к "Итогам года с Владимиром Путиным" работает без сбоев

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Кол-центр для приема звонков от россиян к программе "Итоги года с Владимиром Путиным" работает без сбоев, сообщает телеканал "Россия 1".
В этом году прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
"Линия работает без сбоев, так что все звонки обязательно примут, все обращения обработают", - сообщили в эфире телеканала "Россия 1" спустя сутки после начала приема звонков в колл-центре.
Операторы работают с 08.00 до 20.00, сменяя друг друга каждые два часа, а ночью все звонки принимает робот-автоответчик.
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ОбществоТехнологииРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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