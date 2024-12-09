https://ria.ru/20241209/putin-1988099822.html

Кол-центр прямой линии Путина работает без сбоев

Кол-центр прямой линии Путина работает без сбоев - РИА Новости, 09.12.2024

Кол-центр прямой линии Путина работает без сбоев

Кол-центр для приема звонков от россиян к программе "Итоги года с Владимиром Путиным" работает без сбоев, сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:20

2024-12-09T10:20

2024-12-09T10:24

общество

технологии

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Кол-центр для приема звонков от россиян к программе "Итоги года с Владимиром Путиным" работает без сбоев, сообщает телеканал "Россия 1". В этом году прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. "Линия работает без сбоев, так что все звонки обязательно примут, все обращения обработают", - сообщили в эфире телеканала "Россия 1" спустя сутки после начала приема звонков в колл-центре. Операторы работают с 08.00 до 20.00, сменяя друг друга каждые два часа, а ночью все звонки принимает робот-автоответчик.

https://ria.ru/20241208/erdogan-1988052450.html

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общество, технологии, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным