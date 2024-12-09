https://ria.ru/20241209/putin-1988081798.html
Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений
Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений - РИА Новости, 09.12.2024
Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений
Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина уже обработал несколько сотен обращений граждан с момента открытия, сообщили в эфире телеканала... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:51
2024-12-09T08:51
2024-12-09T09:01
владимир путин
россия
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина уже обработал несколько сотен обращений граждан с момента открытия, сообщили в эфире телеканала "Россия 24"."Колл-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря. Уже обработано несколько сотен обращений", - отметили в эфире.В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.
https://ria.ru/20241208/erdogan-1988052450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков, общество
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Общество
Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений
"Россия 24": кол-центр прямой линии Путина обработал несколько сотен обращений