https://ria.ru/20241209/putin-1988081798.html

Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений

Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений - РИА Новости, 09.12.2024

Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений

Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина уже обработал несколько сотен обращений граждан с момента открытия, сообщили в эфире телеканала... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:51

2024-12-09T08:51

2024-12-09T09:01

владимир путин

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина уже обработал несколько сотен обращений граждан с момента открытия, сообщили в эфире телеканала "Россия 24"."Колл-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря. Уже обработано несколько сотен обращений", - отметили в эфире.В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.

https://ria.ru/20241208/erdogan-1988052450.html

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владимир путин, россия, дмитрий песков, общество