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Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений - РИА Новости, 09.12.2024
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08:51 09.12.2024 (обновлено: 09:01 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988081798.html
Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений
Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений - РИА Новости, 09.12.2024
Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений
Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина уже обработал несколько сотен обращений граждан с момента открытия, сообщили в эфире телеканала... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:51
2024-12-09T09:01
владимир путин
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина уже обработал несколько сотен обращений граждан с момента открытия, сообщили в эфире телеканала "Россия 24"."Колл-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря. Уже обработано несколько сотен обращений", - отметили в эфире.В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.
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владимир путин, россия, дмитрий песков, общество
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Общество
Кол-центр прямой линии Путина уже обработал несколько сотен обращений

"Россия 24": кол-центр прямой линии Путина обработал несколько сотен обращений

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина уже обработал несколько сотен обращений граждан с момента открытия, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
"Колл-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря. Уже обработано несколько сотен обращений", - отметили в эфире.
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.
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