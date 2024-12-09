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Экстренные службы назвали причину взрыва в Пушкино
Экстренные службы назвали причину взрыва в Пушкино - РИА Новости, 09.12.2024
Экстренные службы назвали причину взрыва в Пушкино
Взрыв в здании в подмосковном Пушкино, по предварительной информации, произошел при производстве пиротехнических изделий, его причиной могло стать нарушение... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:04
2024-12-09T18:04
2024-12-09T18:16
пушкино
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрыв в здании в подмосковном Пушкино, по предварительной информации, произошел при производстве пиротехнических изделий, его причиной могло стать нарушение техники безопасности при сборке пиротехники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее МЧС России сообщило об обрушении части стен и перекрытий после пожара в производственно-складском здании в городском округе Пушкино. Внутри помещений могут находиться три человека."Предварительно, взрыв в здании произошел при производстве пиротехнических изделий", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при производстве пиротехнических изделий.
https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html
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пушкино, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пушкино, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Экстренные службы назвали причину взрыва в Пушкино
Взрыв в Пушкино произошел при производстве пиротехнических изделий