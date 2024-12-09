https://ria.ru/20241209/pushkino-1988194292.html

В Пушкино обрушились стены горящего склада, под завалами могут быть люди

В Пушкино обрушились стены горящего склада, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 09.12.2024

В Пушкино обрушились стены горящего склада, под завалами могут быть люди

В горящем здании в подмосковном Пушкино обрушились стены и перекрытия, под завалами могут находиться люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:45

2024-12-09T15:45

2024-12-09T18:06

пушкино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988195320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_717e0747ef75a0dc66ece3b51e1f5cdf.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В горящем здании в подмосковном Пушкино обрушились стены и перекрытия, под завалами могут находиться люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Произошло обрушение части стен и перекрытия. Со слов очевидцев, внутри могут находиться три человека", — сказал представитель ведомства.Горит производственно-складское помещение по адресу: городской округ Пушкино, поселок Лесной, улица Центральная.Как позднее заявили агентству в экстренных службах, причиной ЧП могло стать нарушение правил безопасности при производстве пиротехники.Пожар удалось локализовать на площади семи квадратных метров.В тушении участвуют 24 человека и семь единиц техники.

https://ria.ru/20241127/obrushenie-1985911791.html

пушкино

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье 2024-12-09T15:45 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье)