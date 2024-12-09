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В Пушкино обрушились стены горящего склада, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 09.12.2024
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15:45 09.12.2024 (обновлено: 18:06 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/pushkino-1988194292.html
В Пушкино обрушились стены горящего склада, под завалами могут быть люди
В Пушкино обрушились стены горящего склада, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 09.12.2024
В Пушкино обрушились стены горящего склада, под завалами могут быть люди
В горящем здании в подмосковном Пушкино обрушились стены и перекрытия, под завалами могут находиться люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:45
2024-12-09T18:06
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В горящем здании в подмосковном Пушкино обрушились стены и перекрытия, под завалами могут находиться люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Произошло обрушение части стен и перекрытия. Со слов очевидцев, внутри могут находиться три человека", — сказал представитель ведомства.Горит производственно-складское помещение по адресу: городской округ Пушкино, поселок Лесной, улица Центральная.Как позднее заявили агентству в экстренных службах, причиной ЧП могло стать нарушение правил безопасности при производстве пиротехники.Пожар удалось локализовать на площади семи квадратных метров.В тушении участвуют 24 человека и семь единиц техники.
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пушкино
россия
московская область (подмосковье)
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Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье
Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье
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пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье)
Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Пушкино обрушились стены горящего склада, под завалами могут быть люди

В Пушкино обрушились стены и перекрытия производственно-складского помещения

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В горящем здании в подмосковном Пушкино обрушились стены и перекрытия, под завалами могут находиться люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Произошло обрушение части стен и перекрытия. Со слов очевидцев, внутри могут находиться три человека", — сказал представитель ведомства.
© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в производственно-складском здании в Пушкино
Ликвидация пожара в производственно-складском здании в Пушкино - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в производственно-складском здании в Пушкино
Горит производственно-складское помещение по адресу: городской округ Пушкино, поселок Лесной, улица Центральная.
Как позднее заявили агентству в экстренных службах, причиной ЧП могло стать нарушение правил безопасности при производстве пиротехники.
Пожар удалось локализовать на площади семи квадратных метров.
В тушении участвуют 24 человека и семь единиц техники.
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ПушкиноРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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