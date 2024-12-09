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Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/pushilin-1988117823.html
Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре
Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре - РИА Новости, 09.12.2024
Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре
Украинские войска смогут недолго удерживаться в районе огнеупорного завода в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, подразделения ВС РФ продолжают... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:51
2024-12-09T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска смогут недолго удерживаться в районе огнеупорного завода в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, подразделения ВС РФ продолжают освобождение города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Также важно краснолиманское направление, бои в Часовом Яре. То есть преимущественно это огнеупорный завод, где противник очень серьезно укрепился, но опять же это ненадолго, потому что наши подразделения делают свое дело и продолжают освобождение данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре

Пушилин: ВСУ не смогут долго удерживаться в районе завода в Часовом Яре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин перед расширенным заседанием Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Глава ДНР Денис Пушилин перед расширенным заседанием Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин перед расширенным заседанием Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска смогут недолго удерживаться в районе огнеупорного завода в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, подразделения ВС РФ продолжают освобождение города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Также важно краснолиманское направление, бои в Часовом Яре. То есть преимущественно это огнеупорный завод, где противник очень серьезно укрепился, но опять же это ненадолго, потому что наши подразделения делают свое дело и продолжают освобождение данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Российские военные - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
ВС России не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях, сообщил Пушилин
2 декабря, 10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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