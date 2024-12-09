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Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре

Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре - РИА Новости, 09.12.2024

Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре

Украинские войска смогут недолго удерживаться в районе огнеупорного завода в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, подразделения ВС РФ продолжают... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:51

2024-12-09T11:51

2024-12-09T11:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска смогут недолго удерживаться в районе огнеупорного завода в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, подразделения ВС РФ продолжают освобождение города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Также важно краснолиманское направление, бои в Часовом Яре. То есть преимущественно это огнеупорный завод, где противник очень серьезно укрепился, но опять же это ненадолго, потому что наши подразделения делают свое дело и продолжают освобождение данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20241202/svo-1986808324.html

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф