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Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре
Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре - РИА Новости, 09.12.2024
Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре
Украинские войска смогут недолго удерживаться в районе огнеупорного завода в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, подразделения ВС РФ продолжают... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:51
2024-12-09T11:51
2024-12-09T11:51
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска смогут недолго удерживаться в районе огнеупорного завода в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, подразделения ВС РФ продолжают освобождение города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Также важно краснолиманское направление, бои в Часовом Яре. То есть преимущественно это огнеупорный завод, где противник очень серьезно укрепился, но опять же это ненадолго, потому что наши подразделения делают свое дело и продолжают освобождение данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о положении ВСУ в районе завода в Часовом Яре
Пушилин: ВСУ не смогут долго удерживаться в районе завода в Часовом Яре