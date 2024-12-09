https://ria.ru/20241209/psb-1988219973.html

ПСБ установил в новых регионах 60 тысяч терминалов безналичной оплаты

ПСБ установил в новых регионах 60 тысяч терминалов безналичной оплаты - РИА Новости, 09.12.2024

ПСБ установил в новых регионах 60 тысяч терминалов безналичной оплаты

ПСБ подключил в новых регионах более 60 тысяч терминалов, которые позволяют принимать безналичные платежи, сообщает банк. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:25

2024-12-09T17:25

2024-12-09T17:25

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

псб (банк псб)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ПСБ подключил в новых регионах более 60 тысяч терминалов, которые позволяют принимать безналичные платежи, сообщает банк. Свыше половины устройств приходится на Донецкую Народную Республику, где терминалами ПСБ оснащено 32 тысячи торговых точек. В Луганской Народной Республике подключено 15 тысяч устройств, в Запорожской области - 10 тысяч и в Херсонской - 4 тысячи терминалов. В соответствии с запросом населения на безналичную оплату повседневных покупок каждый третий терминал установлен в супермаркетах и продовольственных магазинах. В десятку организаций и предприятий по количеству таких устройств входят также аптеки, магазины одежды, стройматериалов, хозтоваров и автозапчастей, кафе, рестораны и точки фастфуда, отметили в банке.

https://ria.ru/20241205/ekspert_ra-1987599671.html

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

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донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, псб (банк псб)