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ПСБ установил в новых регионах 60 тысяч терминалов безналичной оплаты - РИА Новости, 09.12.2024
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17:25 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/psb-1988219973.html
ПСБ установил в новых регионах 60 тысяч терминалов безналичной оплаты
ПСБ установил в новых регионах 60 тысяч терминалов безналичной оплаты - РИА Новости, 09.12.2024
ПСБ установил в новых регионах 60 тысяч терминалов безналичной оплаты
ПСБ подключил в новых регионах более 60 тысяч терминалов, которые позволяют принимать безналичные платежи, сообщает банк. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:25
2024-12-09T17:25
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ПСБ подключил в новых регионах более 60 тысяч терминалов, которые позволяют принимать безналичные платежи, сообщает банк. Свыше половины устройств приходится на Донецкую Народную Республику, где терминалами ПСБ оснащено 32 тысячи торговых точек. В Луганской Народной Республике подключено 15 тысяч устройств, в Запорожской области - 10 тысяч и в Херсонской - 4 тысячи терминалов. В соответствии с запросом населения на безналичную оплату повседневных покупок каждый третий терминал установлен в супермаркетах и продовольственных магазинах. В десятку организаций и предприятий по количеству таких устройств входят также аптеки, магазины одежды, стройматериалов, хозтоваров и автозапчастей, кафе, рестораны и точки фастфуда, отметили в банке.
https://ria.ru/20241205/ekspert_ra-1987599671.html
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
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донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, псб (банк псб)
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ установил в новых регионах 60 тысяч терминалов безналичной оплаты

В новых регионах России установили 60 тысяч терминалов безналичной оплаты ПСБ

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ПСБ подключил в новых регионах более 60 тысяч терминалов, которые позволяют принимать безналичные платежи, сообщает банк.
Свыше половины устройств приходится на Донецкую Народную Республику, где терминалами ПСБ оснащено 32 тысячи торговых точек. В Луганской Народной Республике подключено 15 тысяч устройств, в Запорожской области - 10 тысяч и в Херсонской - 4 тысячи терминалов.
В соответствии с запросом населения на безналичную оплату повседневных покупок каждый третий терминал установлен в супермаркетах и продовольственных магазинах. В десятку организаций и предприятий по количеству таких устройств входят также аптеки, магазины одежды, стройматериалов, хозтоваров и автозапчастей, кафе, рестораны и точки фастфуда, отметили в банке.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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