https://ria.ru/20241209/proverka-1988176517.html

На Камчатке начали проверку после нападения медведя на человека

На Камчатке начали проверку после нападения медведя на человека - РИА Новости, 09.12.2024

На Камчатке начали проверку после нападения медведя на человека

Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту смертельного нападения медведя на человека в вахтовом поселке, сообщила... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:51

2024-12-09T14:51

2024-12-09T14:51

происшествия

камчатский край

россия

камчатка

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968563967_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fb92cacfb410634687da2639bdfb08bf.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту смертельного нападения медведя на человека в вахтовом поселке, сообщила пресс-служба ведомства. "Организована процессуальная проверка по факту гибели работника одного из акционерных обществ Камчатского края, занимающихся геолого-разведочной и рудодобывающей деятельностью. По предварительным данным, на территории вахтового поселка "Озерновский" обнаружено тело 46-летнего мужчины со следами укусов дикого зверя. Согласно пояснениям очевидцев, на мужчину напал медведь", - говорится в сообщении. По итогам доследственной проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело. Ранее сообщалось, что зверь был отстрелян. Это второй случай смертельного нападения на человека на Камчатке в этом году. Первый произошел в июле в Елизовском районе. Тогда от лап хищника погиб сборщик дикоросов. В этом году охотоведы фиксировали небывалое количество случаев выхода косолапых в населенные пункты. Был произведен вынужденный отстрел более 200 зверей, которые угрожали людям. Среди причин специалисты называли отсутствие достаточного количества пищи, в том числе лосося.

https://ria.ru/20241209/mvd-1988162411.html

https://ria.ru/20241209/tigry-1988116104.html

камчатский край

россия

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, россия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф)