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На Камчатке начали проверку после нападения медведя на человека - РИА Новости, 09.12.2024
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14:51 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/proverka-1988176517.html
На Камчатке начали проверку после нападения медведя на человека
На Камчатке начали проверку после нападения медведя на человека - РИА Новости, 09.12.2024
На Камчатке начали проверку после нападения медведя на человека
Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту смертельного нападения медведя на человека в вахтовом поселке, сообщила... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:51
2024-12-09T14:51
происшествия
камчатский край
россия
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту смертельного нападения медведя на человека в вахтовом поселке, сообщила пресс-служба ведомства. "Организована процессуальная проверка по факту гибели работника одного из акционерных обществ Камчатского края, занимающихся геолого-разведочной и рудодобывающей деятельностью. По предварительным данным, на территории вахтового поселка "Озерновский" обнаружено тело 46-летнего мужчины со следами укусов дикого зверя. Согласно пояснениям очевидцев, на мужчину напал медведь", - говорится в сообщении. По итогам доследственной проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело. Ранее сообщалось, что зверь был отстрелян. Это второй случай смертельного нападения на человека на Камчатке в этом году. Первый произошел в июле в Елизовском районе. Тогда от лап хищника погиб сборщик дикоросов. В этом году охотоведы фиксировали небывалое количество случаев выхода косолапых в населенные пункты. Был произведен вынужденный отстрел более 200 зверей, которые угрожали людям. Среди причин специалисты называли отсутствие достаточного количества пищи, в том числе лосося.
https://ria.ru/20241209/mvd-1988162411.html
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происшествия, камчатский край, россия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатский край, Россия, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке начали проверку после нападения медведя на человека

СК начал проверку после смертельного нападения медведя на человека на Камчатке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту смертельного нападения медведя на человека в вахтовом поселке, сообщила пресс-служба ведомства.
"Организована процессуальная проверка по факту гибели работника одного из акционерных обществ Камчатского края, занимающихся геолого-разведочной и рудодобывающей деятельностью. По предварительным данным, на территории вахтового поселка "Озерновский" обнаружено тело 46-летнего мужчины со следами укусов дикого зверя. Согласно пояснениям очевидцев, на мужчину напал медведь", - говорится в сообщении.
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По итогам доследственной проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело. Ранее сообщалось, что зверь был отстрелян.
Это второй случай смертельного нападения на человека на Камчатке в этом году. Первый произошел в июле в Елизовском районе. Тогда от лап хищника погиб сборщик дикоросов. В этом году охотоведы фиксировали небывалое количество случаев выхода косолапых в населенные пункты. Был произведен вынужденный отстрел более 200 зверей, которые угрожали людям. Среди причин специалисты называли отсутствие достаточного количества пищи, в том числе лосося.
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