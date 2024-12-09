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Шор призвал жителей Молдавии и Румынии выйти на протесты - РИА Новости, 09.12.2024
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11:10 09.12.2024 (обновлено: 13:22 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/protesty-1988112507.html
Шор призвал жителей Молдавии и Румынии выйти на протесты
Шор призвал жителей Молдавии и Румынии выйти на протесты - РИА Новости, 09.12.2024
Шор призвал жителей Молдавии и Румынии выйти на протесты
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал жителей Молдавии и Румынии выйти на протесты против антинародных властей. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:10
2024-12-09T13:22
в мире
румыния
молдавия
гагаузия
майя санду
илан шор
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал жителей Молдавии и Румынии выйти на протесты против антинародных властей. "Пришло время нам выйти на улицы и снести этих еэсовских лицемеров — антинародную власть, которая паразитирует сейчас в Молдове и в Румынии. Пора назначить народные правительство и парламент. И провести честные выборы. Где никто не будет нам указывать, кого выбирать, а кого нет", — написал Шор в соцсетях. По его словам, Запад сам решает вместо молдаван и румын, кого им выбирать для руководства страны. "Европейцы не считают нас за людей. Для них и молдаване, и румыны — быдло. Их наемники украли у нас не голоса и даже не выборы. Они забрали наши страны. Нас превратили в колонии, где выборы не проводят", — пояснил свою позицию Шор. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд страны 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html
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в мире, румыния, молдавия, гагаузия, майя санду, илан шор, александр стояногло, евросоюз, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Илан Шор, Александр Стояногло, Евросоюз, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Шор призвал жителей Молдавии и Румынии выйти на протесты

Лидер блока "Победа" Шор призвал жителей Молдавии и Румынии выйти на протесты

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал жителей Молдавии и Румынии выйти на протесты против антинародных властей.
"Пришло время нам выйти на улицы и снести этих еэсовских лицемеров — антинародную власть, которая паразитирует сейчас в Молдове и в Румынии. Пора назначить народные правительство и парламент. И провести честные выборы. Где никто не будет нам указывать, кого выбирать, а кого нет", — написал Шор в соцсетях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО
7 декабря, 08:00
По его словам, Запад сам решает вместо молдаван и румын, кого им выбирать для руководства страны.
"Европейцы не считают нас за людей. Для них и молдаване, и румыны — быдло. Их наемники украли у нас не голоса и даже не выборы. Они забрали наши страны. Нас превратили в колонии, где выборы не проводят", — пояснил свою позицию Шор.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Президент меньшинства". Запад получил нового лидера
6 ноября, 08:00
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
Конституционный суд страны 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Еще один сосед Украины вспомнил о вечной России
3 декабря, 08:00
Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску.
Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Новый глобальный этап противостояния России и Запада стартовал
27 ноября, 08:00
 
В миреРумынияМолдавияГагаузияМайя СандуИлан ШорАлександр СтояноглоЕвросоюзНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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