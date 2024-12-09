Рейтинг@Mail.ru
Адвоката в Приморье обвинили в убийстве и покушении на убийство - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/primore-1988070374.html
Адвоката в Приморье обвинили в убийстве и покушении на убийство
Адвоката в Приморье обвинили в убийстве и покушении на убийство - РИА Новости, 09.12.2024
Адвоката в Приморье обвинили в убийстве и покушении на убийство
Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в 2010 году, предъявив обвинения адвокату Андрею Конопле,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T04:04
2024-12-09T04:04
происшествия
приморский край
россия
анучинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в 2010 году, предъявив обвинения адвокату Андрею Конопле, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство двух лиц и убийстве (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В совершении преступления обвиняется адвокат адвокатской палаты Приморского края - Андрей Конопля", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером 4 января 2010 года обвиняемый и его знакомые приехали на отдых в зимовье в лесной массив Анучинского района Приморья. У обвиняемого возник конфликт со сторожем зимовья, и он решил убить его. В лесном массиве он принял за сторожа другого человека и нанес ему удар ножом в шею. Думая, что мужчина убит, он вернулся в компанию. Однако потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, и он выжил. Позже, когда обвиняемый понял, что обознался и увидел сторожа живым, он взял охотничий гладкоствольный карабин модели "Сайга 20К" и трижды выстрелил в него, от чего последний скончался на месте. Отмечается, что в настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами.
https://ria.ru/20241112/rassledovanie-1983260290.html
https://ria.ru/20241130/spetsnaz-1986599249.html
приморский край
россия
анучинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_300854b73dee3869cdd0c175b3621bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, россия, анучинский район
Происшествия, Приморский край, Россия, Анучинский район
Адвоката в Приморье обвинили в убийстве и покушении на убийство

Адвокату Конопле предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в 2010 году, предъявив обвинения адвокату Андрею Конопле, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство двух лиц и убийстве (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В совершении преступления обвиняется адвокат адвокатской палаты Приморского края - Андрей Конопля", - говорится в сообщении.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Жителя Омской области обвинили в попытке задавить двух братьев
12 ноября, 12:31
По версии следствия, вечером 4 января 2010 года обвиняемый и его знакомые приехали на отдых в зимовье в лесной массив Анучинского района Приморья. У обвиняемого возник конфликт со сторожем зимовья, и он решил убить его. В лесном массиве он принял за сторожа другого человека и нанес ему удар ножом в шею. Думая, что мужчина убит, он вернулся в компанию. Однако потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, и он выжил. Позже, когда обвиняемый понял, что обознался и увидел сторожа живым, он взял охотничий гладкоствольный карабин модели "Сайга 20К" и трижды выстрелил в него, от чего последний скончался на месте.
Отмечается, что в настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы хотели похитить человека
30 ноября, 07:38
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияАнучинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала