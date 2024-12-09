Адвоката в Приморье обвинили в убийстве и покушении на убийство
Адвокату Конопле предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в 2010 году, предъявив обвинения адвокату Андрею Конопле, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство двух лиц и убийстве (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В совершении преступления обвиняется адвокат адвокатской палаты Приморского края - Андрей Конопля", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, вечером 4 января 2010 года обвиняемый и его знакомые приехали на отдых в зимовье в лесной массив Анучинского района Приморья. У обвиняемого возник конфликт со сторожем зимовья, и он решил убить его. В лесном массиве он принял за сторожа другого человека и нанес ему удар ножом в шею. Думая, что мужчина убит, он вернулся в компанию. Однако потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, и он выжил. Позже, когда обвиняемый понял, что обознался и увидел сторожа живым, он взял охотничий гладкоствольный карабин модели "Сайга 20К" и трижды выстрелил в него, от чего последний скончался на месте.
Отмечается, что в настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами.