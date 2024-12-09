https://ria.ru/20241209/primore-1988070374.html

Адвоката в Приморье обвинили в убийстве и покушении на убийство

Адвоката в Приморье обвинили в убийстве и покушении на убийство - РИА Новости, 09.12.2024

Адвоката в Приморье обвинили в убийстве и покушении на убийство

Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в 2010 году, предъявив обвинения адвокату Андрею Конопле,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T04:04

2024-12-09T04:04

2024-12-09T04:04

происшествия

приморский край

россия

анучинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в 2010 году, предъявив обвинения адвокату Андрею Конопле, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство двух лиц и убийстве (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В совершении преступления обвиняется адвокат адвокатской палаты Приморского края - Андрей Конопля", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером 4 января 2010 года обвиняемый и его знакомые приехали на отдых в зимовье в лесной массив Анучинского района Приморья. У обвиняемого возник конфликт со сторожем зимовья, и он решил убить его. В лесном массиве он принял за сторожа другого человека и нанес ему удар ножом в шею. Думая, что мужчина убит, он вернулся в компанию. Однако потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, и он выжил. Позже, когда обвиняемый понял, что обознался и увидел сторожа живым, он взял охотничий гладкоствольный карабин модели "Сайга 20К" и трижды выстрелил в него, от чего последний скончался на месте. Отмечается, что в настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами.

https://ria.ru/20241112/rassledovanie-1983260290.html

https://ria.ru/20241130/spetsnaz-1986599249.html

приморский край

россия

анучинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, россия, анучинский район