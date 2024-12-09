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В ДНР пулеметчика "Азова"* приговорили к 24 годам колонии - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/prigovor-1988212864.html
В ДНР пулеметчика "Азова"* приговорили к 24 годам колонии
В ДНР пулеметчика "Азова"* приговорили к 24 годам колонии - РИА Новости, 09.12.2024
В ДНР пулеметчика "Азова"* приговорили к 24 годам колонии
Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы пулеметчика запрещенного в РФ полка "Азов"* , сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:01
2024-12-09T17:01
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
мариуполь
национальная гвардия украины
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы пулеметчика запрещенного в РФ полка "Азов"* , сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. Верховный суд ДНР приговорил "30-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины" Дениса Хмелевского "к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Хмелевский отдал приказ другому военнослужащему об убийстве двух мирных жителей, находившихся в подъезде дома по улице Московской в Мариуполе. В результате полученных ранений мужчины скончались на месте преступления. Хмелевский признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, национальная гвардия украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Национальная гвардия Украины, Происшествия
В ДНР пулеметчика "Азова"* приговорили к 24 годам колонии

ВС ДНР дал пулеметчику "Азова"* 24 года колонии за преступления в Мариуполе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы пулеметчика запрещенного в РФ полка "Азов"* , сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
Верховный суд ДНР приговорил "30-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины" Дениса Хмелевского "к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что в марте 2022 года Хмелевский отдал приказ другому военнослужащему об убийстве двух мирных жителей, находившихся в подъезде дома по улице Московской в Мариуполе. В результате полученных ранений мужчины скончались на месте преступления.
Хмелевский признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Суд вынес приговор боевикам "Азова"* за жестокое обращение с гражданскими
22 марта, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольНациональная гвардия УкраиныПроисшествия
 
 
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