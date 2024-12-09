https://ria.ru/20241209/prigovor-1988212864.html
В ДНР пулеметчика "Азова"* приговорили к 24 годам колонии
В ДНР пулеметчика "Азова"* приговорили к 24 годам колонии - РИА Новости, 09.12.2024
В ДНР пулеметчика "Азова"* приговорили к 24 годам колонии
Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы пулеметчика запрещенного в РФ полка "Азов"* , сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:01
2024-12-09T17:01
2024-12-09T17:01
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происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы пулеметчика запрещенного в РФ полка "Азов"* , сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. Верховный суд ДНР приговорил "30-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины" Дениса Хмелевского "к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Хмелевский отдал приказ другому военнослужащему об убийстве двух мирных жителей, находившихся в подъезде дома по улице Московской в Мариуполе. В результате полученных ранений мужчины скончались на месте преступления. Хмелевский признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240322/prigovor-1934981517.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, национальная гвардия украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Национальная гвардия Украины, Происшествия
В ДНР пулеметчика "Азова"* приговорили к 24 годам колонии
ВС ДНР дал пулеметчику "Азова"* 24 года колонии за преступления в Мариуполе