https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html

В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение - РИА Новости, 09.12.2024

В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о чрезвычайном экономическом положении. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:32

2024-12-09T17:32

2024-12-09T18:29

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

газпром

молдовагаз

кишинев

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ТИРАСПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о чрезвычайном экономическом положении."Ввести на всей территории Приднестровской Молдавской республики особый правовой режим — чрезвычайное экономическое положение сроком на 30 суток", — говорится в документе, размещенном на сайте главы ПМР.Отмечается, что решение вызвано возможным сокращением или полным прекращением поставок природного газа в Приднестровье. Цель указа — не допустить критического падения производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику.По данным правительства ПМР, есть высокий риск прекращения подачи российского газа в республику с начала 2025 года.Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу обсуждать с Киевом продолжение транзита газа из России. Заключенный в 2019-м пятилетний договор истекает в конце 2024 года, украинская сторона продлевать его не планирует.С декабря 2022-го "Молдовагаз" получает голубое топливо из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80 процентов потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241123/energetika-1985391418.html

https://ria.ru/20241127/gaz-1986009542.html

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приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, кишинев