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В Днепропетровской области повредили промышленное предприятие

В Днепропетровской области повредили промышленное предприятие - РИА Новости, 09.12.2024

В Днепропетровской области повредили промышленное предприятие

Промышленное предприятие и объект инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:04

2024-12-09T20:04

2024-12-09T20:04

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Промышленное предприятие и объект инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Повреждены инфраструктурный объект и промышленное предприятие", - написал Лысак в своем Telegram-канале. О каком именно предприятии и объекте инфраструктуры идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241209/bmp-1988197525.html

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в мире, днепропетровская область, украина, россия