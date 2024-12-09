https://ria.ru/20241209/prazdniki-1988068316.html

Россиянам объяснили, почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Россиянам объяснили, почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем - РИА Новости, 09.12.2024

Россиянам объяснили, почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, чтобы сделать новогодние праздники более длинными, РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T02:49

2024-12-09T02:49

2024-12-09T05:52

общество

россия

праздники

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, чтобы сделать новогодние праздники более длинными, рассказал РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев."Двадцать восьмое декабря, суббота — рабочий день в этом году, потому что выходной был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Это сделано, очевидно, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных", — сказал Дударев.Он объяснил, что 30 декабря не было предпраздничным рабочим днем, поэтому 28 декабря — официально полный рабочий день. Согласно постановлению правительства России, 31 декабря будет нерабочим, выходной на этот день перенесен с 7 января этого года."Однако в каждой организации формально или неформально руководители определяют фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки", — добавил эксперт.

https://ria.ru/20241120/gosduma-1984728501.html

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общество, россия, праздники