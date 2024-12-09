https://ria.ru/20241209/pravda-1988066561.html

"На кладбище давно были?": в Раде раскрыли правду о потерях

"На кладбище давно были?": в Раде раскрыли правду о потерях - РИА Новости, 09.12.2024

"На кладбище давно были?": в Раде раскрыли правду о потерях

Украинские кладбища продолжают расти, а ужесточение мер по мобилизации связано с финансовыми интересами тех, кто зарабатывает на войне, и приводит к уничтожению РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T02:07

2024-12-09T02:07

2024-12-09T02:07

в мире

украина

алексей кущ

элла либанова

верховная рада украины

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинские кладбища продолжают расти, а ужесточение мер по мобилизации связано с финансовыми интересами тех, кто зарабатывает на войне, и приводит к уничтожению нации. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в ходе интервью YouTube-каналу "ЛАНА ТУТ!"."Вы на кладбище давно были? Я тоже часто бываю. И оно растет, растет и растет", — посетовала она.По словам Скороход, из 98 мобилизованных жителей неназванного села в живых остались двое. Она также предложила обратить внимание на коррупцию среди тех, кто зарабатывает на войне, а не загонять на фронт все больше молодых людей, заявив, что только для восстановления довоенной численности в каждой украинской семье должно быть минимум по пять детей."Кого класть? Пацанов класть? Детей класть? Может хватит? Мы говорим о коррупции и о том, что на войне зарабатывают — может туда надо посмотреть? Может в этом злой змей кроется, а не в том, что нам нужно мобилизовать больше людей?" — задалась вопросом депутат.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

https://ria.ru/20241208/zalozhnikakh-1988046085.html

https://ria.ru/20241209/unizhenie-1988064841.html

https://ria.ru/20241208/nyt-1988026154.html

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в мире, украина, алексей кущ, элла либанова, верховная рада украины