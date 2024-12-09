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"На кладбище давно были?": в Раде раскрыли правду о потерях - РИА Новости, 09.12.2024
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02:07 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/pravda-1988066561.html
"На кладбище давно были?": в Раде раскрыли правду о потерях
"На кладбище давно были?": в Раде раскрыли правду о потерях - РИА Новости, 09.12.2024
"На кладбище давно были?": в Раде раскрыли правду о потерях
Украинские кладбища продолжают расти, а ужесточение мер по мобилизации связано с финансовыми интересами тех, кто зарабатывает на войне, и приводит к уничтожению РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T02:07
2024-12-09T02:07
в мире
украина
алексей кущ
элла либанова
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинские кладбища продолжают расти, а ужесточение мер по мобилизации связано с финансовыми интересами тех, кто зарабатывает на войне, и приводит к уничтожению нации. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в ходе интервью YouTube-каналу "ЛАНА ТУТ!"."Вы на кладбище давно были? Я тоже часто бываю. И оно растет, растет и растет", — посетовала она.По словам Скороход, из 98 мобилизованных жителей неназванного села в живых остались двое. Она также предложила обратить внимание на коррупцию среди тех, кто зарабатывает на войне, а не загонять на фронт все больше молодых людей, заявив, что только для восстановления довоенной численности в каждой украинской семье должно быть минимум по пять детей."Кого класть? Пацанов класть? Детей класть? Может хватит? Мы говорим о коррупции и о том, что на войне зарабатывают — может туда надо посмотреть? Может в этом злой змей кроется, а не в том, что нам нужно мобилизовать больше людей?" — задалась вопросом депутат.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
https://ria.ru/20241208/zalozhnikakh-1988046085.html
https://ria.ru/20241209/unizhenie-1988064841.html
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в мире, украина, алексей кущ, элла либанова, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Кущ, Элла Либанова, Верховная Рада Украины
"На кладбище давно были?": в Раде раскрыли правду о потерях

Депутат Скороход: в украинском селе из 98 мобилизованных выжили только двое

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинские кладбища продолжают расти, а ужесточение мер по мобилизации связано с финансовыми интересами тех, кто зарабатывает на войне, и приводит к уничтожению нации. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в ходе интервью YouTube-каналу "ЛАНА ТУТ!".
«
"Вы на кладбище давно были? Я тоже часто бываю. И оно растет, растет и растет", — посетовала она.
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По словам Скороход, из 98 мобилизованных жителей неназванного села в живых остались двое. Она также предложила обратить внимание на коррупцию среди тех, кто зарабатывает на войне, а не загонять на фронт все больше молодых людей, заявив, что только для восстановления довоенной численности в каждой украинской семье должно быть минимум по пять детей.
"Кого класть? Пацанов класть? Детей класть? Может хватит? Мы говорим о коррупции и о том, что на войне зарабатывают — может туда надо посмотреть? Может в этом злой змей кроется, а не в том, что нам нужно мобилизовать больше людей?" — задалась вопросом депутат.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.
По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
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В миреУкраинаАлексей КущЭлла ЛибановаВерховная Рада Украины
 
 
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