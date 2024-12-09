https://ria.ru/20241209/polsha-1988170470.html

В Польше боятся, что Россия отправит корабли в Балтику из-за событий в САР

В Польше боятся, что Россия отправит корабли в Балтику из-за событий в САР - РИА Новости, 09.12.2024

В Польше боятся, что Россия отправит корабли в Балтику из-за событий в САР

События в Сирии сведут на нет польские военные усилия в Балтийском море из-за кораблей России, которые могут быть перемещены из Средиземного моря, заявил на... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:29

2024-12-09T14:29

2024-12-09T14:29

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ВАРШАВА, 9 дек - РИА Новости. События в Сирии сведут на нет польские военные усилия в Балтийском море из-за кораблей России, которые могут быть перемещены из Средиземного моря, заявил на конференции в понедельник глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера, добавив, что Варшава не готова к этому, но не объяснив, почему он ожидает такого развития событий. Он считает, что теперь Россия переместит в Санкт-Петербург значительные морские силы, в том числе три ракетных фрегата. "Является ли хорошей новостью то, что три ракетных фрегата с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут, скорее всего, перемещены на Балтику вместе с кораблем "Новороссийск", со всей армадой обслуживающих судов?" - задался вопросом глава Бюро нацбезопасности. "Ближайшим портом, куда они, кстати, заходили на сервис в прошлые годы, был Санкт-Петербург", - заявил Сивера. Он заявил, что внимательно наблюдает за российским флотом и, по его словам, корабли, о которых идет речь, "уже провели учения в Средиземном море, произвели несколько пусков ракет". Ранее Минобороны РФ показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря. Учение проводилось в соответствии с планом подготовки ВС РФ с 1 по 3 декабря. На опубликованных кадрах демонстрировались пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" и ракет "Калибр" с дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск". Сивера добавил, что усиление балтийской группировки Польши, которая происходит в настоящее время, не предусматривало такого развития событий. "Мы строим три фрегата в рамках программы "Мечник". Вероятно, они приступят к службе до конца текущего десятилетия. Переход и постоянное базирование в Санкт-Петербурге трех новейших ракетных фрегатов Российской Федерации..., (события - ред.) в Сирии сводит на нет все усилия, которые мы предприняли на Балтике", - заключил он. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/polsha-1988059173.html

https://ria.ru/20241207/sudno-1987883847.html

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