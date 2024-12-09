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Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 09.12.2024 (обновлено: 14:22 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/podpole-1988165950.html
Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области
Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области - РИА Новости, 09.12.2024
Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области
Удар нанесён в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки военными ВСУ, на месте находятся "скорые", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:16
2024-12-09T14:22
сумская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы рф
украина
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Удар нанесён в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки военными ВСУ, на месте находятся "скорые", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Сумская область, прилетало в посёлок Эсмань. Около двух десятков раз прилетало со ствольной артиллерии в район железнодорожной станции во время разгрузки боевиками "неизвестно чего"... Там и ВСУ, и пожарные, и "скорые", и какие-то грузовики. Словом, происходит какая-то неразбериха", - заявил Лебедев.Он добавил, что в настоящее время все подъезды к станции перекрыты.
https://ria.ru/20241209/svo-1988152067.html
сумская область
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сумская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, вооруженные силы рф, украина
Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Украина
Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области

ВС России нанесли удар у ж/д станции в Сумской области во время разгрузки ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" ВС РФ в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Удар нанесён в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки военными ВСУ, на месте находятся "скорые", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумская область, прилетало в посёлок Эсмань. Около двух десятков раз прилетало со ствольной артиллерии в район железнодорожной станции во время разгрузки боевиками "неизвестно чего"... Там и ВСУ, и пожарные, и "скорые", и какие-то грузовики. Словом, происходит какая-то неразбериха", - заявил Лебедев.
Он добавил, что в настоящее время все подъезды к станции перекрыты.
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевВооруженные силы РФУкраина
 
 
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