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Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области
Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области - РИА Новости, 09.12.2024
Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области
Удар нанесён в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки военными ВСУ, на месте находятся "скорые", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:16
2024-12-09T14:16
2024-12-09T14:22
сумская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Удар нанесён в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки военными ВСУ, на месте находятся "скорые", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Сумская область, прилетало в посёлок Эсмань. Около двух десятков раз прилетало со ствольной артиллерии в район железнодорожной станции во время разгрузки боевиками "неизвестно чего"... Там и ВСУ, и пожарные, и "скорые", и какие-то грузовики. Словом, происходит какая-то неразбериха", - заявил Лебедев.Он добавил, что в настоящее время все подъезды к станции перекрыты.
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сумская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, вооруженные силы рф, украина
Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Украина
Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области
ВС России нанесли удар у ж/д станции в Сумской области во время разгрузки ВСУ