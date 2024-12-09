https://ria.ru/20241209/podpole-1988165950.html

Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области

Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области - РИА Новости, 09.12.2024

Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области

Удар нанесён в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки военными ВСУ, на месте находятся "скорые", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:16

2024-12-09T14:16

2024-12-09T14:22

сумская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы рф

украина

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Удар нанесён в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки военными ВСУ, на месте находятся "скорые", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Сумская область, прилетало в посёлок Эсмань. Около двух десятков раз прилетало со ствольной артиллерии в район железнодорожной станции во время разгрузки боевиками "неизвестно чего"... Там и ВСУ, и пожарные, и "скорые", и какие-то грузовики. Словом, происходит какая-то неразбериха", - заявил Лебедев.Он добавил, что в настоящее время все подъезды к станции перекрыты.

https://ria.ru/20241209/svo-1988152067.html

сумская область

украина

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сумская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, вооруженные силы рф, украина