https://ria.ru/20241209/pochva-1988199118.html
ФосАгро, АгроГард и МГУ запустили в России инициативу по защите почв
ФосАгро, АгроГард и МГУ запустили в России инициативу по защите почв - РИА Новости, 09.12.2024
ФосАгро, АгроГард и МГУ запустили в России инициативу по защите почв
ПАО "ФосАгро" совместно с АО "АгроГард", факультетом почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова и при поддержке ФАО ООН запустили на территории России пилотный... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:11
2024-12-09T16:11
2024-12-09T16:11
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мексика
фосагро
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" совместно с АО "АгроГард", факультетом почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова и при поддержке ФАО ООН запустили на территории России пилотный проект Глобального почвенного партнерства RECSOIL, сообщает компания. Инициатива направлена на повышение содержания углерода в почвах с одновременным сокращением выбросов парниковых газов с сельскохозяйственных угодий за счет внедрения методов устойчивого управления почвами. Подобная программа уже реализуется в Узбекистане, Мексике, Коста-Рике, Гане и Того, в ближайшее время ее запустят в Казахстане, Армении и Марокко. С предложением осуществить проект в России выступила компания "ФосАгро", которая станет его основным донором и оператором в стране. Факультет почвоведения МГУ выступит в качестве научного партнера, а агропромхолдинг "АгроГард" будет руководить внедрением передовых углерод-сберегающих практик на землях в Орловской области. "Начиная с 2018 года, вместе с ФАО мы участвуем в создании глобальной сети почвенных лабораторий GLOSOLAN. На сегодняшний день она охватывает 160 стран и 1000 лабораторий. Мы совместно повышаем компетенции аграриев в области устойчивого сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ПАО "ФосАгро" Сироджа Лоикова на церемонии подписания соглашения о реализации проекта. Как указал генеральный директор АО "АгроГард" Павел Царев, важно доказать, что задачу накопления почвенного углерода можно решать с сохранением достигнутой урожайности. "И, более того, работа с почвенным углеродом способствует улучшению плодородности. Только так мы сможем более рационально использовать наш немаленький земельный банк, только с наукой нам удастся это все претворить в жизнь", - сказал он. В свою очередь, член-корреспондент РАН, и.о. декана факультета почвоведения МГУ, исполнительный секретарь Евразийского почвенного партнерства Павел Красильников отметил вклад "ФосАгро" в развитие Глобального почвенного партнерства. "Насколько мне известно, нигде больше нет таких прецедентов, что партнерство поддерживается не только государством, но и частным капиталом.... И, конечно же, сегодняшняя инициатива RECSOIL – это тоже важнейший шаг", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241204/olimpiada-1987416470.html
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россия, узбекистан, мексика, фосагро, фао, мгу имени м. в. ломоносова
Россия, Узбекистан, Мексика, ФосАгро, ФАО, МГУ имени М. В. Ломоносова
ФосАгро, АгроГард и МГУ запустили в России инициативу по защите почв
ФосАгро, АгроГард и МГУ запустили в России проект по защите почв RECSOIL
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" совместно с АО "АгроГард", факультетом почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова и при поддержке ФАО ООН запустили на территории России пилотный проект Глобального почвенного партнерства RECSOIL, сообщает компания.
Инициатива направлена на повышение содержания углерода в почвах с одновременным сокращением выбросов парниковых газов с сельскохозяйственных угодий за счет внедрения методов устойчивого управления почвами.
Подобная программа уже реализуется в Узбекистане, Мексике, Коста-Рике, Гане и Того, в ближайшее время ее запустят в Казахстане, Армении и Марокко. С предложением осуществить проект в России выступила компания "ФосАгро", которая станет его основным донором и оператором в стране. Факультет почвоведения МГУ выступит в качестве научного партнера, а агропромхолдинг "АгроГард" будет руководить внедрением передовых углерод-сберегающих практик на землях в Орловской области.
"Начиная с 2018 года, вместе с ФАО мы участвуем в создании глобальной сети почвенных лабораторий GLOSOLAN. На сегодняшний день она охватывает 160 стран и 1000 лабораторий. Мы совместно повышаем компетенции аграриев в области устойчивого сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ПАО "ФосАгро" Сироджа Лоикова на церемонии подписания соглашения о реализации проекта.
Как указал генеральный директор АО "АгроГард" Павел Царев, важно доказать, что задачу накопления почвенного углерода можно решать с сохранением достигнутой урожайности. "И, более того, работа с почвенным углеродом способствует улучшению плодородности. Только так мы сможем более рационально использовать наш немаленький земельный банк, только с наукой нам удастся это все претворить в жизнь", - сказал он.
В свою очередь, член-корреспондент РАН, и.о. декана факультета почвоведения МГУ, исполнительный секретарь Евразийского почвенного партнерства Павел Красильников отметил вклад "ФосАгро" в развитие Глобального почвенного партнерства. "Насколько мне известно, нигде больше нет таких прецедентов, что партнерство поддерживается не только государством, но и частным капиталом.... И, конечно же, сегодняшняя инициатива RECSOIL – это тоже важнейший шаг", - подчеркнул он.