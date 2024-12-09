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Песков прокомментировал сообщение о предоставлении убежища Асаду - РИА Новости, 09.12.2024
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Война в Сирии
 
12:59 09.12.2024 (обновлено: 13:33 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/peskov-1988137109.html
Песков прокомментировал сообщение о предоставлении убежища Асаду
Песков прокомментировал сообщение о предоставлении убежища Асаду - РИА Новости, 09.12.2024
Песков прокомментировал сообщение о предоставлении убежища Асаду
Решения о предоставлении политического убежища не принимаются без участия главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:59
2024-12-09T13:33
война в сирии
россия
москва
сирия
башар асад
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решения о предоставлении политического убежища не принимаются без участия главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о предоставлении Башару Асаду убежища в России. "Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение. Но здесь, в данном случае, мне нечего сказать", - сказал Песков в ответ на вопрос о предоставлении Асаду политического убежища в РФ. Ранее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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россия, москва, сирия, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Песков прокомментировал сообщение о предоставлении убежища Асаду

Песков: решение о предоставлении убежища Асаду с семьей принял Путин

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решения о предоставлении политического убежища не принимаются без участия главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о предоставлении Башару Асаду убежища в России.
«
"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение. Но здесь, в данном случае, мне нечего сказать", - сказал Песков в ответ на вопрос о предоставлении Асаду политического убежища в РФ.
Ранее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
 
Война в СирииРоссияМоскваСирияБашар АсадДмитрий ПесковОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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