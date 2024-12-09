https://ria.ru/20241209/peskov-1988137109.html

Песков прокомментировал сообщение о предоставлении убежища Асаду

Песков прокомментировал сообщение о предоставлении убежища Асаду - РИА Новости, 09.12.2024

Песков прокомментировал сообщение о предоставлении убежища Асаду

Решения о предоставлении политического убежища не принимаются без участия главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:59

2024-12-09T12:59

2024-12-09T13:33

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дмитрий песков

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решения о предоставлении политического убежища не принимаются без участия главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о предоставлении Башару Асаду убежища в России. "Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение. Но здесь, в данном случае, мне нечего сказать", - сказал Песков в ответ на вопрос о предоставлении Асаду политического убежища в РФ. Ранее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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Ольга Фомченкова

россия, москва, сирия, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024