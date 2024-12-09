https://ria.ru/20241209/peskov-1988129159.html
Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа
Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа - РИА Новости, 09.12.2024
Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа
Контактов с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа у российской стороны не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:59
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украина
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контактов с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа у российской стороны не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, по-прежнему контактов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Песков уточнил, что комментарий Кремля по заявлению Трампа о конфликте на Украине доступен в СМИ. "Каких-либо контактов не было", - добавил он.
https://ria.ru/20241209/kiev-1988113435.html
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сша, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп
США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа
Песков заявил, что контактов с командой Трампа у России не было