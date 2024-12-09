Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 09.12.2024 (обновлено: 12:59 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/peskov-1988129159.html
Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа
Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа - РИА Новости, 09.12.2024
Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа
Контактов с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа у российской стороны не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:59
сша
россия
украина
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контактов с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа у российской стороны не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, по-прежнему контактов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Песков уточнил, что комментарий Кремля по заявлению Трампа о конфликте на Украине доступен в СМИ. "Каких-либо контактов не было", - добавил он.
https://ria.ru/20241209/kiev-1988113435.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_92d7c1cb6f8c6fb0524708432db3d4ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп
США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа

Песков заявил, что контактов с командой Трампа у России не было

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контактов с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа у российской стороны не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, по-прежнему контактов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков уточнил, что комментарий Кремля по заявлению Трампа о конфликте на Украине доступен в СМИ.
"Каких-либо контактов не было", - добавил он.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Как бомжи": в Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
Вчера, 11:16
 
СШАРоссияУкраинаДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала