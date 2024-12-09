https://ria.ru/20241209/peskov-1988129159.html

Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа

Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа - РИА Новости, 09.12.2024

Песков ответил на вопрос, состоялись ли контакты с командой Трампа

Контактов с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа у российской стороны не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:38

2024-12-09T12:38

2024-12-09T12:59

сша

россия

украина

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контактов с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа у российской стороны не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, по-прежнему контактов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Песков уточнил, что комментарий Кремля по заявлению Трампа о конфликте на Украине доступен в СМИ. "Каких-либо контактов не было", - добавил он.

https://ria.ru/20241209/kiev-1988113435.html

сша

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сша, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп