https://ria.ru/20241209/peskov-1988128785.html

Ситуация в Сирии пока нестабильна, заявил Песков

Ситуация в Сирии пока нестабильна, заявил Песков - РИА Новости, 09.12.2024

Ситуация в Сирии пока нестабильна, заявил Песков

Ситуация в Сирии сейчас пока нестабильна, идет период трансформации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:37

2024-12-09T12:37

2024-12-09T13:34

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация в Сирии сейчас пока нестабильна, идет период трансформации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Сейчас мы видим, что (в стране - ред.) такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

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