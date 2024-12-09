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Ситуация в Сирии пока нестабильна, заявил Песков - РИА Новости, 09.12.2024
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12:37 09.12.2024 (обновлено: 13:34 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/peskov-1988128785.html
Ситуация в Сирии пока нестабильна, заявил Песков
Ситуация в Сирии пока нестабильна, заявил Песков - РИА Новости, 09.12.2024
Ситуация в Сирии пока нестабильна, заявил Песков
Ситуация в Сирии сейчас пока нестабильна, идет период трансформации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:37
2024-12-09T13:34
в мире
россия
москва
сирия
дмитрий песков
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация в Сирии сейчас пока нестабильна, идет период трансформации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Сейчас мы видим, что (в стране - ред.) такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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в мире, россия, москва, сирия, дмитрий песков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Дмитрий Песков, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ситуация в Сирии пока нестабильна, заявил Песков

Песков назвал ситуацию в Сирии сейчас нестабильной, идет период трансформации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация в Сирии сейчас пока нестабильна, идет период трансформации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Сейчас мы видим, что (в стране - ред.) такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT
Вчера, 04:25
 
В миреРоссияМоскваСирияДмитрий ПесковБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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