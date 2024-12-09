Ситуация в Сирии пока нестабильна, заявил Песков
Песков назвал ситуацию в Сирии сейчас нестабильной, идет период трансформации
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация в Сирии сейчас пока нестабильна, идет период трансформации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Сейчас мы видим, что (в стране - ред.) такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.