Рейтинг@Mail.ru
Представитель Гутерреша заявил о контактах офиса Педерсена с ХТШ - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 09.12.2024 (обновлено: 21:37 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/pedersen-1988275173.html
Представитель Гутерреша заявил о контактах офиса Педерсена с ХТШ
Представитель Гутерреша заявил о контактах офиса Педерсена с ХТШ - РИА Новости, 09.12.2024
Представитель Гутерреша заявил о контактах офиса Педерсена с ХТШ
Офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена контактировал с "теми, кто контролирует" Дамаск, сообщил официальный представитель генсека Всемирной... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:58
2024-12-09T21:37
в мире
сирия
дамаск (город)
гейр педерсен
стефан дюжаррик
оон
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585354814_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1863ee5a0fdaec519e6b2e9d924f76b4.jpg
ООН, 9 дек – РИА Новости. Офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена контактировал с "теми, кто контролирует" Дамаск, сообщил официальный представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Были контакты с теми, кто контролирует Дамаск", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, уточнив, что контакты были через офис Педерсена.Дюжаррик отметил, что Педерсен "либо напрямую, либо через свой офис" поддерживает связь со "всеми ключевыми" игроками сирийского досье.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
https://ria.ru/20241209/siriya-1988270452.html
сирия
дамаск (город)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585354814_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_f7f7ffaeaeefcc014a7436213aad2d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дамаск (город), гейр педерсен, стефан дюжаррик, оон, россия, москва, башар асад
В мире, Сирия, Дамаск (город), Гейр Педерсен, Стефан Дюжаррик, ООН, Россия, Москва, Башар Асад
Представитель Гутерреша заявил о контактах офиса Педерсена с ХТШ

Представитель Гуттереша: офис Педерсена контактировал с сирийской оппозицией

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГейр Педерсен
Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Гейр Педерсен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 9 дек – РИА Новости. Офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена контактировал с "теми, кто контролирует" Дамаск, сообщил официальный представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Были контакты с теми, кто контролирует Дамаск", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, уточнив, что контакты были через офис Педерсена.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
8 декабря, 15:18
Дюжаррик отметил, что Педерсен "либо напрямую, либо через свой офис" поддерживает связь со "всеми ключевыми" игроками сирийского досье.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Очевидица рассказала, как ведут себя члены сирийской вооруженной оппозиции
Вчера, 20:14
 
В миреСирияДамаск (город)Гейр ПедерсенСтефан ДюжаррикООНРоссияМоскваБашар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала