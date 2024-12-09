https://ria.ru/20241209/pedersen-1988275173.html

Представитель Гутерреша заявил о контактах офиса Педерсена с ХТШ

Представитель Гутерреша заявил о контактах офиса Педерсена с ХТШ - РИА Новости, 09.12.2024

Представитель Гутерреша заявил о контактах офиса Педерсена с ХТШ

Офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена контактировал с "теми, кто контролирует" Дамаск, сообщил официальный представитель генсека Всемирной... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:58

2024-12-09T20:58

2024-12-09T21:37

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ООН, 9 дек – РИА Новости. Офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена контактировал с "теми, кто контролирует" Дамаск, сообщил официальный представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Были контакты с теми, кто контролирует Дамаск", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, уточнив, что контакты были через офис Педерсена.Дюжаррик отметил, что Педерсен "либо напрямую, либо через свой офис" поддерживает связь со "всеми ключевыми" игроками сирийского досье.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988270452.html

сирия

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россия

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