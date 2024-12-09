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Биография Алексея Оверчука - РИА Новости, 09.12.2024
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01:11 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/overchuk-1987729138.html
Биография Алексея Оверчука
Биография Алексея Оверчука - РИА Новости, 09.12.2024
Биография Алексея Оверчука
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Логвинович Оверчук родился 9 декабря 1964 года в городе Коростышев Житомирской области Украины. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T01:11
2024-12-09T01:11
справки
россия
алексей оверчук
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Логвинович Оверчук родился 9 декабря 1964 года в городе Коростышев Житомирской области Украины.В 1986 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева (ныне Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева) по специальности "экономическая кибернетика". Кандидат экономических наук (1992).С 1986 по 1993 – старший лаборант кафедры экономической кибернетики, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории совершенствования хозяйственного механизма АПК Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.В 1993-1998 годах занимал должности главного специалиста, заместителя начальника управления международного сотрудничества Государственного комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству.С апреля по июль 1998 года – начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимость Государственного земельного комитета РФ, с июля по декабрь 1998 года – начальник информационно-аналитического управления Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.В 1998-1999 годах был начальником информационно-аналитического управления Государственного земельного комитета РФ, с 1999 по 2000 год – начальник информационно-аналитического управления Государственного комитета РФ по земельной политике.В августе 2000 года был назначен заместителем руководителя Федеральной службы земельного кадастра России.В апреле 2004 года Оверчук был назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя, а 14 июля 2004 года – заместителем руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.В 2007-2008 годах – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.С 2008 по 2010 год занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний UFG Asset Management.С октября 2010 года занимал должность советника руководителя Федеральной налоговой службы.В марте 2011 года был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.21 января 2020 года указом президента РФ Алексей Оверчук был назначен вице-премьером Российской Федерации. 14 мая 2024 года указом президента РФ Алексей Оверчук переназначен на должность заместителя председателя правительства РФ. В должности вице-премьера координирует госполитику в сфере интеграции на евразийском пространстве, вопросы деятельности БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития, другими международными организациями, вопросы содействия международному развитиюЯвляется председателем Российской части Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Входит в Экономический совет СНГ и Совет Евразийской экономической комиссии. Действительный государственный советник РФ 2 класса (2012). Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2017) и II (2014) степеней.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, алексей оверчук
Справки, Россия, Алексей Оверчук

Биография Алексея Оверчука

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук . Архивное фото
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Логвинович Оверчук родился 9 декабря 1964 года в городе Коростышев Житомирской области Украины.
В 1986 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева (ныне Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева) по специальности "экономическая кибернетика". Кандидат экономических наук (1992).
С 1986 по 1993 – старший лаборант кафедры экономической кибернетики, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории совершенствования хозяйственного механизма АПК Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.
В 1993-1998 годах занимал должности главного специалиста, заместителя начальника управления международного сотрудничества Государственного комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству.
С апреля по июль 1998 года – начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимость Государственного земельного комитета РФ, с июля по декабрь 1998 года – начальник информационно-аналитического управления Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В 1998-1999 годах был начальником информационно-аналитического управления Государственного земельного комитета РФ, с 1999 по 2000 год – начальник информационно-аналитического управления Государственного комитета РФ по земельной политике.
В августе 2000 года был назначен заместителем руководителя Федеральной службы земельного кадастра России.
В апреле 2004 года Оверчук был назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя, а 14 июля 2004 года – заместителем руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
В 2007-2008 годах – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
С 2008 по 2010 год занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний UFG Asset Management.
С октября 2010 года занимал должность советника руководителя Федеральной налоговой службы.
В марте 2011 года был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.
21 января 2020 года указом президента РФ Алексей Оверчук был назначен вице-премьером Российской Федерации.
14 мая 2024 года указом президента РФ Алексей Оверчук переназначен на должность заместителя председателя правительства РФ.
В должности вице-премьера координирует госполитику в сфере интеграции на евразийском пространстве, вопросы деятельности БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития, другими международными организациями, вопросы содействия международному развитию
Является председателем Российской части Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.
Входит в Экономический совет СНГ и Совет Евразийской экономической комиссии.
Действительный государственный советник РФ 2 класса (2012).
Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2017) и II (2014) степеней.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияАлексей Оверчук
 
 
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