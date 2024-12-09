https://ria.ru/20241209/otsrochka-1988108704.html

Жителям курского приграничья дали отсрочку от уплаты налогов

Жителям курского приграничья дали отсрочку от уплаты налогов - РИА Новости, 09.12.2024

Жителям курского приграничья дали отсрочку от уплаты налогов

Правительство РФ утвердило решение об отсрочке от уплаты налогов для жителей приграничных территорий Курской области, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:55

2024-12-09T10:55

2024-12-09T10:55

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило решение об отсрочке от уплаты налогов для жителей приграничных территорий Курской области, сообщается на сайте кабмина. "Подписано постановление о возможности получения отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих в Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 году. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года. Отсрочка будет предоставлена гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении. Правительству региона рекомендовано определить перечень таких территорий, говорится в сообщении. Ранее отсрочку по уплате налогов и страховых взносов получили предприниматели приграничных территорий Курской области и территорий региона, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986236878.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, общество, правительство рф