Жителям курского приграничья дали отсрочку от уплаты налогов
Правительство утвердило отсрочку от уплаты налогов для жителей Курской области
Последствия украинского обстрела Курска. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило решение об отсрочке от уплаты налогов для жителей приграничных территорий Курской области, сообщается на сайте кабмина.
"Подписано постановление о возможности получения отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих в Курской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 году. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года. Отсрочка будет предоставлена гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении.
Правительству региона рекомендовано определить перечень таких территорий, говорится в сообщении.
Ранее отсрочку по уплате налогов и страховых взносов получили предприниматели приграничных территорий Курской области и территорий региона, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении.
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