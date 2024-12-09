https://ria.ru/20241209/otklyuchenie-1988227713.html

В Кишиневе больницы готовятся к возможному отключению электроэнергии

В Кишиневе больницы готовятся к возможному отключению электроэнергии - РИА Новости, 09.12.2024

В Кишиневе больницы готовятся к возможному отключению электроэнергии

Больницы Кишинева готовятся к возможному отключению электроэнергии, проверяют альтернативные источники энергии, заявил замглавы Главного управления... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:52

2024-12-09T17:52

2024-12-09T17:52

молдавия

кишинев

бухарест

дорин речан

молдовагаз

газпром

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Больницы Кишинева готовятся к возможному отключению электроэнергии, проверяют альтернативные источники энергии, заявил замглавы Главного управления медико-социальной помощи мэрии столицы Молдавии Владимир Болокан. Премьер Дорин Речан 5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова, заявил, что временно будет исполнять обязанности главы минэнерго и намерен ввести режим ЧП в области энергетики с 16 декабря. Он также предупредил, что из-за возможных проблем с поставками газа существуют риски перебоев с электроснабжением в республике. "Мы распорядились, чтобы все больницы проверили работоспособность электрогенераторов, чтобы в случае необходимости использования альтернативных источников электроэнергии мы были готовы", - заявил Болокан на заседании городских служб. По его словам, будут рассмотрены все возможности выработки электроэнергии в условиях энергокризиса. Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети обеих стран. В меморандуме обозначена возможность увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев путем строительства новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года. Что касается объединения электросетей, то меморандум предусматривает создание линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. В то же время, документ предусматривает условия для назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии Евросоюза.

https://ria.ru/20241207/moldavija-1987867066.html

https://ria.ru/20241206/chp-1987727456.html

https://ria.ru/20241209/protesty-1988112507.html

молдавия

кишинев

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, бухарест, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире