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В Кишиневе больницы готовятся к возможному отключению электроэнергии - РИА Новости, 09.12.2024
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17:52 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/otklyuchenie-1988227713.html
В Кишиневе больницы готовятся к возможному отключению электроэнергии
В Кишиневе больницы готовятся к возможному отключению электроэнергии - РИА Новости, 09.12.2024
В Кишиневе больницы готовятся к возможному отключению электроэнергии
Больницы Кишинева готовятся к возможному отключению электроэнергии, проверяют альтернативные источники энергии, заявил замглавы Главного управления... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:52
2024-12-09T17:52
молдавия
кишинев
бухарест
дорин речан
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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Больницы Кишинева готовятся к возможному отключению электроэнергии, проверяют альтернативные источники энергии, заявил замглавы Главного управления медико-социальной помощи мэрии столицы Молдавии Владимир Болокан. Премьер Дорин Речан 5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова, заявил, что временно будет исполнять обязанности главы минэнерго и намерен ввести режим ЧП в области энергетики с 16 декабря. Он также предупредил, что из-за возможных проблем с поставками газа существуют риски перебоев с электроснабжением в республике. "Мы распорядились, чтобы все больницы проверили работоспособность электрогенераторов, чтобы в случае необходимости использования альтернативных источников электроэнергии мы были готовы", - заявил Болокан на заседании городских служб. По его словам, будут рассмотрены все возможности выработки электроэнергии в условиях энергокризиса. Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети обеих стран. В меморандуме обозначена возможность увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев путем строительства новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года. Что касается объединения электросетей, то меморандум предусматривает создание линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. В то же время, документ предусматривает условия для назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии Евросоюза.
https://ria.ru/20241207/moldavija-1987867066.html
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молдавия, кишинев, бухарест, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Бухарест, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, В мире
В Кишиневе больницы готовятся к возможному отключению электроэнергии

Мэрия Кишинева: больницы готовятся к возможному отключению электроэнергии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Больницы Кишинева готовятся к возможному отключению электроэнергии, проверяют альтернативные источники энергии, заявил замглавы Главного управления медико-социальной помощи мэрии столицы Молдавии Владимир Болокан.
Премьер Дорин Речан 5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова, заявил, что временно будет исполнять обязанности главы минэнерго и намерен ввести режим ЧП в области энергетики с 16 декабря. Он также предупредил, что из-за возможных проблем с поставками газа существуют риски перебоев с электроснабжением в республике.
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"Мы распорядились, чтобы все больницы проверили работоспособность электрогенераторов, чтобы в случае необходимости использования альтернативных источников электроэнергии мы были готовы", - заявил Болокан на заседании городских служб. По его словам, будут рассмотрены все возможности выработки электроэнергии в условиях энергокризиса.
Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
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Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети обеих стран. В меморандуме обозначена возможность увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев путем строительства новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года.
Что касается объединения электросетей, то меморандум предусматривает создание линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. В то же время, документ предусматривает условия для назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии Евросоюза.
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