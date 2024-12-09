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Путин назвал военнослужащих нравственным ориентиром для россиян - РИА Новости, 09.12.2024
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13:39 09.12.2024 (обновлено: 15:05 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/orientir-1988154741.html
Путин назвал военнослужащих нравственным ориентиром для россиян
Путин назвал военнослужащих нравственным ориентиром для россиян - РИА Новости, 09.12.2024
Путин назвал военнослужащих нравственным ориентиром для россиян
Военнослужащие становятся нравственным ориентиром для россиян, заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения Героев России медалями "Золотая Звезда". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:39
2024-12-09T15:05
общество
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Военнослужащие становятся нравственным ориентиром для россиян, заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения Героев России медалями "Золотая Звезда"."Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде: и на военной службе, и на гражданской. &lt;...&gt; Героизм воинов, защищающих жизненные интересы страны, становится нравственным ориентиром для миллионов сограждан", — сказал он.Так, россияне, работающие на предприятиях ОПК, в экономической, научной, культурной и социальных сферах, трудятся с полной самоотдачей и добиваются поставленных целей, обеспечивая надежные заделы в сфере безопасности и технологического суверенитета страны, отметил глава государства. По его словам, защищать Родину, не жалея здоровья и жизни, — особая миссия, а люди, которые посвящают себя этому, во все времена пользовались особым уважением. "Мы вновь убеждаемся: с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше", — подчеркнул Путин.Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На ней присутствовали более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
https://ria.ru/20241209/putin-1988152760.html
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общество, владимир путин, вооруженные силы рф, россия
Общество, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия
Путин назвал военнослужащих нравственным ориентиром для россиян

Путин: военнослужащие становятся нравственным ориентиром для россиян

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Военнослужащие становятся нравственным ориентиром для россиян, заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения Героев России медалями "Золотая Звезда".
"Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде: и на военной службе, и на гражданской. <...> Героизм воинов, защищающих жизненные интересы страны, становится нравственным ориентиром для миллионов сограждан", — сказал он.
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Так, россияне, работающие на предприятиях ОПК, в экономической, научной, культурной и социальных сферах, трудятся с полной самоотдачей и добиваются поставленных целей, обеспечивая надежные заделы в сфере безопасности и технологического суверенитета страны, отметил глава государства.
По его словам, защищать Родину, не жалея здоровья и жизни, — особая миссия, а люди, которые посвящают себя этому, во все времена пользовались особым уважением.
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"Мы вновь убеждаемся: с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше", — подчеркнул Путин.
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На ней присутствовали более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
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