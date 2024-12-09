https://ria.ru/20241209/oreshnik-1988160824.html

МИД: Запад услышал сигнал России после заявлений об "Орешнике" в Белоруссии

МИД: Запад услышал сигнал России после заявлений об "Орешнике" в Белоруссии - РИА Новости, 09.12.2024

МИД: Запад услышал сигнал России после заявлений об "Орешнике" в Белоруссии

Запад услышал сигнал России в связи с ее планами разместить новый ракетный комплекс "Орешник" в Белоруссии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:01

2024-12-09T14:01

2024-12-09T14:18

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белоруссия

михаил галузин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Запад услышал сигнал России в связи с ее планами разместить новый ракетный комплекс "Орешник" в Белоруссии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Безусловно, услышал, потому что сигнал, поданный по указанию президента Российской Федерации в виде испытательного боевого применения этого комплекса, более чем четок, более чем содержателен и информативен", - сказал Галузин журналистам."На Западе его, уверен, не просто зафиксировали, но восприняли очень серьезно", - добавил он.

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

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россия, белоруссия, михаил галузин, в мире