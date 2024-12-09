В ООН надеются, что события в Сирии положат конец кризису с беженцами
УВКБ ООН надеется, что события в Сирии положат конец кризису с беженцами
© AP Photo / Jake SimkinРазрушенная улица в Кобани, Сирия
© AP Photo / Jake Simkin
Разрушенная улица в Кобани, Сирия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) надеются, что последние события в Сирии положат конец крупнейшему в мире кризису с беженцами, заявила РИА Новости официальный представитель организации Шабия Манту.
"УВКБ ООН надеется, что недавние события положат конец крупнейшему в мире кризису вынужденных переселенцев. За последние 14 лет более 13 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть свои дома как внутри Сирии, так и за ее пределами", - сказала она.
Манту добавила, что миллионы сирийских беженцев, которые остаются за пределами страны, пытаются оценить, что означает для них быстро меняющаяся ситуация.
"Они размышляют о том, насколько безопасной будет Сирия и насколько будут соблюдаться их права, прежде чем они смогут принять осознанное добровольное решение о возвращении домой. Им необходимо предоставить возможность сделать это без какого-либо давления", - подчеркнула представитель УВКБ.
В МИД РФ ранее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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