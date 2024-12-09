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В ООН надеются, что события в Сирии положат конец кризису с беженцами - РИА Новости, 09.12.2024
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14:38 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/oon-1988172542.html
В ООН надеются, что события в Сирии положат конец кризису с беженцами
В ООН надеются, что события в Сирии положат конец кризису с беженцами - РИА Новости, 09.12.2024
В ООН надеются, что события в Сирии положат конец кризису с беженцами
В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) надеются, что последние события в Сирии положат конец крупнейшему в мире кризису с беженцами,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:38
2024-12-09T14:38
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обострение ситуации в сирии — 2024
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) надеются, что последние события в Сирии положат конец крупнейшему в мире кризису с беженцами, заявила РИА Новости официальный представитель организации Шабия Манту. "УВКБ ООН надеется, что недавние события положат конец крупнейшему в мире кризису вынужденных переселенцев. За последние 14 лет более 13 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть свои дома как внутри Сирии, так и за ее пределами", - сказала она. Манту добавила, что миллионы сирийских беженцев, которые остаются за пределами страны, пытаются оценить, что означает для них быстро меняющаяся ситуация. "Они размышляют о том, насколько безопасной будет Сирия и насколько будут соблюдаться их права, прежде чем они смогут принять осознанное добровольное решение о возвращении домой. Им необходимо предоставить возможность сделать это без какого-либо давления", - подчеркнула представитель УВКБ. В МИД РФ ранее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/sirija-1988045867.html
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в мире, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, оон
В мире, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, ООН
В ООН надеются, что события в Сирии положат конец кризису с беженцами

УВКБ ООН надеется, что события в Сирии положат конец кризису с беженцами

© AP Photo / Jake SimkinРазрушенная улица в Кобани, Сирия
Разрушенная улица в Кобани, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Jake Simkin
Разрушенная улица в Кобани, Сирия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) надеются, что последние события в Сирии положат конец крупнейшему в мире кризису с беженцами, заявила РИА Новости официальный представитель организации Шабия Манту.
"УВКБ ООН надеется, что недавние события положат конец крупнейшему в мире кризису вынужденных переселенцев. За последние 14 лет более 13 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть свои дома как внутри Сирии, так и за ее пределами", - сказала она.
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Манту добавила, что миллионы сирийских беженцев, которые остаются за пределами страны, пытаются оценить, что означает для них быстро меняющаяся ситуация.
"Они размышляют о том, насколько безопасной будет Сирия и насколько будут соблюдаться их права, прежде чем они смогут принять осознанное добровольное решение о возвращении домой. Им необходимо предоставить возможность сделать это без какого-либо давления", - подчеркнула представитель УВКБ.
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В МИД РФ ранее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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