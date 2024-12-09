https://ria.ru/20241209/oon-1988160402.html

КПП на границе Сирии и Ливана закрыты, заявили в ООН

КПП на границе Сирии и Ливана закрыты, заявили в ООН - РИА Новости, 09.12.2024

КПП на границе Сирии и Ливана закрыты, заявили в ООН

КПП на границе между Сирией и Ливаном закрыты, иммиграционные структуры на сирийской стороне не работают, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:59

2024-12-09T13:59

2024-12-09T13:59

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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. КПП на границе между Сирией и Ливаном закрыты, иммиграционные структуры на сирийской стороне не работают, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту. "УВКБ ООН известно о сообщениях о сирийцах, возвращающихся из Ливана в Сирию, причем о некоторых передвижениях сообщается через пограничный переход Маснаа в Бекаа. Официальные пограничные переходы на севере Ливана в настоящее время закрыты, в то время как сообщения о возвращении поступают через неофициальные переходы в таких районах, как Вади Халед", - сказала она. Манту добавила, что иммиграционные структуры на сирийской стороне в настоящее время не функционируют. "УВКБ ООН также известно о тысячах сирийцев, бегущих из Сирии в Ливан", - подчеркнула представитель организации. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии .

https://ria.ru/20241208/sirija-1988045867.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024