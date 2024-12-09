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КПП на границе Сирии и Турции открыты, заявила ООН - РИА Новости, 09.12.2024
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11:39 09.12.2024 (обновлено: 11:54 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/oon-1988117980.html
КПП на границе Сирии и Турции открыты, заявила ООН
КПП на границе Сирии и Турции открыты, заявила ООН - РИА Новости, 09.12.2024
КПП на границе Сирии и Турции открыты, заявила ООН
Все три КПП на северо-западной границе Сирии с Турцией открыты и используются для отправки гуманитарной помощи, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:39
2024-12-09T11:54
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Все три КПП на северо-западной границе Сирии с Турцией открыты и используются для отправки гуманитарной помощи, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке."На северо-западе Сирии три КПП с Турцией, используемые ООН для доставки помощи в Сирию, остаются открытыми, и ООН, и наши партнеры оказывают помощь, в том числе недавно перемещенным лицам", - сказал он.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/tramp-1988081051.html
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в мире, сирия, оон, турция, москва, россия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, ООН, Турция, Москва, Россия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
КПП на границе Сирии и Турции открыты, заявила ООН

ООН заявила, что все КПП на границе Сирии и Турции открыты для гумпомощи

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкТурецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Все три КПП на северо-западной границе Сирии с Турцией открыты и используются для отправки гуманитарной помощи, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.
"На северо-западе Сирии три КПП с Турцией, используемые ООН для доставки помощи в Сирию, остаются открытыми, и ООН, и наши партнеры оказывают помощь, в том числе недавно перемещенным лицам", - сказал он.
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"Прямо сейчас": Трампа призвали к действию из-за смертельной угрозы в Сирии
Вчера, 08:46
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Вчера, 04:25
 
В миреСирияООНТурцияМоскваРоссияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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