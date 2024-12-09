Путин заявил о важности технологического лидерства ОДКБ в военной сфере
Путин призвал обеспечить технологическое лидерство стран ОДКБ в военной сфере
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оборонной сфере в условиях непростой международной остановки.
"Еще одно направление, на которое, как представляется, нужно обратить внимание, - это поддержка военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Тем более это актуально для стран такой организации, как Организация Договора о коллективной безопасности. В нынешней непростой международной обстановке важно обеспечить технологическое лидерство стран ОДКБ в оборонной сфере", - заявил Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Российский президент также заявил о необходимости вместе работать над вопросами стандартизации вооружения и военной техники", - сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.