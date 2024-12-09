https://ria.ru/20241209/odkb-1988220886.html

Путин заявил о важности технологического лидерства ОДКБ в военной сфере

Путин заявил о важности технологического лидерства ОДКБ в военной сфере - РИА Новости, 09.12.2024

Путин заявил о важности технологического лидерства ОДКБ в военной сфере

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:27

2024-12-09T17:27

2024-12-09T17:50

одкб

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оборонной сфере в условиях непростой международной остановки."Еще одно направление, на которое, как представляется, нужно обратить внимание, - это поддержка военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Тем более это актуально для стран такой организации, как Организация Договора о коллективной безопасности. В нынешней непростой международной обстановке важно обеспечить технологическое лидерство стран ОДКБ в оборонной сфере", - заявил Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.Российский президент также заявил о необходимости вместе работать над вопросами стандартизации вооружения и военной техники", - сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.

https://ria.ru/20241209/putin-1988219627.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одкб, в мире, владимир путин