https://ria.ru/20241209/odkb-1988217995.html

Путин рассказал о намерении укреплять авторитет ОДКБ

Путин рассказал о намерении укреплять авторитет ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024

Путин рассказал о намерении укреплять авторитет ОДКБ

Россия твердо привержена задаче укрепления авторитета ОДКБ в роли обеспечения стабильности на всем евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:16

2024-12-09T17:16

2024-12-09T17:30

одкб

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия твердо привержена задаче укрепления авторитета ОДКБ в роли обеспечения стабильности на всем евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ."Мы твердо привержены задаче укрепления организации, повышения ее авторитета в роли обеспечения мира и стабильности на всем обширном евразийском пространстве", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241209/putin-1988218210.html

россия

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2024

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одкб, владимир путин, россия