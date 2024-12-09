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Путин рассказал о намерении укреплять авторитет ОДКБ
Путин рассказал о намерении укреплять авторитет ОДКБ - РИА Новости, 09.12.2024
Путин рассказал о намерении укреплять авторитет ОДКБ
Россия твердо привержена задаче укрепления авторитета ОДКБ в роли обеспечения стабильности на всем евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:16
2024-12-09T17:16
2024-12-09T17:30
одкб
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия твердо привержена задаче укрепления авторитета ОДКБ в роли обеспечения стабильности на всем евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ."Мы твердо привержены задаче укрепления организации, повышения ее авторитета в роли обеспечения мира и стабильности на всем обширном евразийском пространстве", - сказал Путин.
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одкб, владимир путин, россия
ОДКБ, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о намерении укреплять авторитет ОДКБ
Путин заявил, что Россия привержена укреплению авторитета ОДКБ для стабильности