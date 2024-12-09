https://ria.ru/20241209/obstrel-1988177246.html

Российские войска ударили по позициям ВСУ в двух запорожских селах

Российские войска ударили по позициям ВСУ в двух запорожских селах - РИА Новости, 09.12.2024

Российские войска ударили по позициям ВСУ в двух запорожских селах

По Малой Токмачке и Новоандреевке в подконтрольной киевским властям части Запорожской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:53

2024-12-09T14:53

2024-12-09T15:35

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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. По Малой Токмачке и Новоандреевке в подконтрольной киевским властям части Запорожской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Больше всего досталось Малой Токмачке. <...> В северную часть села, находящуюся за рекой Конка, прилетало из РСЗО. Там только-только заселились дроноводы", — сказал он.Кроме того, удары нанесены по Новоандреевке, откуда ВСУ ведут огонь по позициям российских сил с помощью ствольной артиллерии и минометов.В ночь на понедельник командир разведывательной группы с позывным Суетолог сообщил, что российская армия атаковала район сосредоточения украинских военных в Запорожской области, где противник проводил ротацию техники и откуда велся обстрел из ДШК, минометов и АГС. Расположение ВСУ обнаружили бойцы отдельного разведывательного батальона 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр".Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Под российским контролем находится более 70 процентов региона, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают украинские боевики. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241209/vzryvy-1988077659.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, киев, сергей лебедев, россия, запорожье