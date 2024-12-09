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Российские войска ударили по позициям ВСУ в двух запорожских селах - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 09.12.2024 (обновлено: 15:35 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/obstrel-1988177246.html
Российские войска ударили по позициям ВСУ в двух запорожских селах
Российские войска ударили по позициям ВСУ в двух запорожских селах - РИА Новости, 09.12.2024
Российские войска ударили по позициям ВСУ в двух запорожских селах
По Малой Токмачке и Новоандреевке в подконтрольной киевским властям части Запорожской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:53
2024-12-09T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
киев
сергей лебедев
россия
запорожье
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. По Малой Токмачке и Новоандреевке в подконтрольной киевским властям части Запорожской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Больше всего досталось Малой Токмачке. &lt;...&gt; В северную часть села, находящуюся за рекой Конка, прилетало из РСЗО. Там только-только заселились дроноводы", — сказал он.Кроме того, удары нанесены по Новоандреевке, откуда ВСУ ведут огонь по позициям российских сил с помощью ствольной артиллерии и минометов.В ночь на понедельник командир разведывательной группы с позывным Суетолог сообщил, что российская армия атаковала район сосредоточения украинских военных в Запорожской области, где противник проводил ротацию техники и откуда велся обстрел из ДШК, минометов и АГС. Расположение ВСУ обнаружили бойцы отдельного разведывательного батальона 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр".Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Под российским контролем находится более 70 процентов региона, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают украинские боевики. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241209/vzryvy-1988077659.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, киев, сергей лебедев, россия, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Сергей Лебедев, Россия, Запорожье
Российские войска ударили по позициям ВСУ в двух запорожских селах

Лебедев сообщил об ударах по Малой Токмачке и Новоандреевке, где закрепились ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. По Малой Токмачке и Новоандреевке в подконтрольной киевским властям части Запорожской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Больше всего досталось Малой Токмачке. <...> В северную часть села, находящуюся за рекой Конка, прилетало из РСЗО. Там только-только заселились дроноводы", — сказал он.
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Кроме того, удары нанесены по Новоандреевке, откуда ВСУ ведут огонь по позициям российских сил с помощью ствольной артиллерии и минометов.
В ночь на понедельник командир разведывательной группы с позывным Суетолог сообщил, что российская армия атаковала район сосредоточения украинских военных в Запорожской области, где противник проводил ротацию техники и откуда велся обстрел из ДШК, минометов и АГС. Расположение ВСУ обнаружили бойцы отдельного разведывательного батальона 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр".
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Под российским контролем находится более 70 процентов региона, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают украинские боевики. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныКиевСергей ЛебедевРоссияЗапорожье
 
 
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