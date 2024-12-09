Российские войска ударили по позициям ВСУ в двух запорожских селах
Лебедев сообщил об ударах по Малой Токмачке и Новоандреевке, где закрепились ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. По Малой Токмачке и Новоандреевке в подконтрольной киевским властям части Запорожской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Больше всего досталось Малой Токмачке. <...> В северную часть села, находящуюся за рекой Конка, прилетало из РСЗО. Там только-только заселились дроноводы", — сказал он.
Кроме того, удары нанесены по Новоандреевке, откуда ВСУ ведут огонь по позициям российских сил с помощью ствольной артиллерии и минометов.
В ночь на понедельник командир разведывательной группы с позывным Суетолог сообщил, что российская армия атаковала район сосредоточения украинских военных в Запорожской области, где противник проводил ротацию техники и откуда велся обстрел из ДШК, минометов и АГС. Расположение ВСУ обнаружили бойцы отдельного разведывательного батальона 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр".
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Под российским контролем находится более 70 процентов региона, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают украинские боевики. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18