https://ria.ru/20241209/obstrel-1988158747.html

ВС России поразили базу ремонта техники ВСУ в Харьковской области

ВС России поразили базу ремонта техники ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.12.2024

ВС России поразили базу ремонта техники ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области нанесли удар по цехам, где ремонтируют тяжелую военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:53

2024-12-09T13:53

2024-12-09T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162820_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_66fe2628f9086d9caae81226a8e42688.jpg

ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по цехам, где ремонтируют тяжелую военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Золочев прилетало, <...> в промышленную зону в восточной части поселка. Там, помимо железной дороги (поселок используется в том числе как логистический узел), находится множество промышленных строений, используемых боевиками под складские нужды, а главное — бывший ремзавод сельхозтехники", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что на предприятие по железной дороге доставляют на доработку и восстановление тяжелую военную технику, а затем ее отправляют дальше, куда требуется.Минувшей ночью воздушная тревога действовала в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска, в отличие от ВСУ, не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241209/svo-1988101456.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины