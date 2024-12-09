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ВС России поразили базу ремонта техники ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.12.2024
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13:53 09.12.2024 (обновлено: 14:56 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/obstrel-1988158747.html
ВС России поразили базу ремонта техники ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили базу ремонта техники ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.12.2024
ВС России поразили базу ремонта техники ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области нанесли удар по цехам, где ремонтируют тяжелую военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:53
2024-12-09T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по цехам, где ремонтируют тяжелую военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Золочев прилетало, &lt;...&gt; в промышленную зону в восточной части поселка. Там, помимо железной дороги (поселок используется в том числе как логистический узел), находится множество промышленных строений, используемых боевиками под складские нужды, а главное — бывший ремзавод сельхозтехники", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что на предприятие по железной дороге доставляют на доработку и восстановление тяжелую военную технику, а затем ее отправляют дальше, куда требуется.Минувшей ночью воздушная тревога действовала в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска, в отличие от ВСУ, не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241209/svo-1988101456.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили базу ремонта техники ВСУ в Харьковской области

Лебедев сообщил об ударе по промзоне в Золочеве, где ремонтируют технику ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харьковской области
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харьковской области
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по цехам, где ремонтируют тяжелую военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Золочев прилетало, <...> в промышленную зону в восточной части поселка. Там, помимо железной дороги (поселок используется в том числе как логистический узел), находится множество промышленных строений, используемых боевиками под складские нужды, а главное — бывший ремзавод сельхозтехники", — сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что на предприятие по железной дороге доставляют на доработку и восстановление тяжелую военную технику, а затем ее отправляют дальше, куда требуется.
Минувшей ночью воздушная тревога действовала в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска, в отличие от ВСУ, не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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