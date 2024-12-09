ВС России поразили базу ремонта техники ВСУ в Харьковской области
Лебедев сообщил об ударе по промзоне в Золочеве, где ремонтируют технику ВСУ
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харьковской области
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харьковской области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по цехам, где ремонтируют тяжелую военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Золочев прилетало, <...> в промышленную зону в восточной части поселка. Там, помимо железной дороги (поселок используется в том числе как логистический узел), находится множество промышленных строений, используемых боевиками под складские нужды, а главное — бывший ремзавод сельхозтехники", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что на предприятие по железной дороге доставляют на доработку и восстановление тяжелую военную технику, а затем ее отправляют дальше, куда требуется.
Минувшей ночью воздушная тревога действовала в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска, в отличие от ВСУ, не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18