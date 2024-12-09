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В Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia
В Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia - РИА Новости, 09.12.2024
В Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia
Ведущий разработчик в области вычислительных технологий и искусственного интеллекта - американская корпорация Nvidia подозревается в нарушении антимонопольного... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:26
2024-12-09T15:26
2024-12-09T15:26
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ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Ведущий разработчик в области вычислительных технологий и искусственного интеллекта - американская корпорация Nvidia подозревается в нарушении антимонопольного законодательства Китая, главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало расследование в отношении компании, передает Центральное телевидение Китая. Согласно сообщению, компания Nvidia подозревается в нарушении Закона КНР "Об антимонопольном регулировании", в частности ограничительных условий покупки компании Mellanox. "Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало расследование в отношении Nvidia в соответствии с законом", - говорится в сообщении. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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технологии, китай, сша, nvidia corporation, в мире, экономика
Технологии, Китай, США, NVIDIA Corporation, В мире, Экономика
В Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia
Hегулятор в КНР объявил о начале антимонопольного расследования против Nvidia