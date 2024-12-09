https://ria.ru/20241209/nvidia-1988189702.html

В Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia

В Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia - РИА Новости, 09.12.2024

В Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia

Ведущий разработчик в области вычислительных технологий и искусственного интеллекта - американская корпорация Nvidia подозревается в нарушении антимонопольного... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:26

2024-12-09T15:26

2024-12-09T15:26

технологии

китай

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nvidia corporation

в мире

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ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Ведущий разработчик в области вычислительных технологий и искусственного интеллекта - американская корпорация Nvidia подозревается в нарушении антимонопольного законодательства Китая, главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало расследование в отношении компании, передает Центральное телевидение Китая. Согласно сообщению, компания Nvidia подозревается в нарушении Закона КНР "Об антимонопольном регулировании", в частности ограничительных условий покупки компании Mellanox. "Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало расследование в отношении Nvidia в соответствии с законом", - говорится в сообщении. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

https://ria.ru/20240618/nvidia-1953805884.html

китай

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технологии, китай, сша, nvidia corporation, в мире, экономика